В Восточной Африке оказались наемники сразу двух российских ЧВК.

Известный по событиям в Славянске Игорь Гиркин, называемый так же Стрелковым сообщил что российских наемников начали отправлять в Африку. В первую очередь ЧВК «Вагнера» отправили команду наемников в Судан, об этом российский террорист рассказал ссылаясь на своего информатора из числа наемников ЧВК «Вагнера».

«И, «на закуску» – конфидент «наверняка подтвердил», что первая партия «Вагнера» Уже Отправлена в Судан. А еще одна – готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия», – сообщил Гиркин.

Сказанное Игорем Гиркиным подтверждает информацию конца прошлого о присутствии российских наемников в Судане. О присутствии российских наемников в Судане информировал руководитель частной военной компании «РСБ-Групп» Олег Криницын.

«Я слышал, что люди туда поехали и уже даже вернулись с тяжелой формой малярии, У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем. Там вялотекущий пограничный конфликт», – подчеркнул глава российской ЧВК.

Отправка российских наемников в Судан подтверждает ранее опубликованную информацию об российском присутствии на Африканском континенте. В конце прошлого года Президент России Владимир Путин встретился с президентом Судана Омаром Баширом. В ходе встречи они обсуждали конфликт между Суданом и Южным Суданом, отделившимся от от Судана в 2011 году после многолетней гражданской войны, сопровождавшейся этническими и религиозными чистками. Отношения между двумя этими странами странами остаются крайне напряженными, с перманентным пограничным конфликтом.

В Москве уцепились за такую возможность своего военного присутствия в Восточной Африке. Омар Башир обещал предоставить России место для развертывания военно-морской базы на побережье Индийского океана. Есть у России и бизнес интересы в богатом ресурсами Судане, а особенно в богатом нефтью Южном Судане, за возвращение которого в состав «единого государства» ратует Омар Башир.

«Гуляй Поле» так же сообщало о количестве потерь среди наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии.

«Гуляй Поле»