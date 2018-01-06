Число раненых, нуждавшихся в госпитализации превышает число убитых в несколько раз. Такой высокий уровень потерь среди наемников свидетельствует об их использовании, как основной ударной силы российской группировки в Сирии.

ЧВК «Вагнера» за последний год потеряло убитыми каждого пятого наемника из своего состава. Число раненных, нуждающихся в обязательной госпитализации, превышает число убитых в три раза. Об этом сообщил со ссылкой на свои источники в ЧВК «Вагнера» российский террорист Игорь Гиркин.

«Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября – 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» – и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился», – отметил Гиркин.

Получается, что список потерь с учетом убитых и раненых за один год составляет 80 % наемников из личного состава ЧВК «Вагнера». Сухая статистика потерь показывает, что вероятность выжить в боевых операция в Сирии, не будучи раненым, равна вероятности погибнуть в бою – в живых и невредимых остается только каждый пятый наемник.

«Гуляй Поле»