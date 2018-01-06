Немножко о «Вагнере»

В Сирии убит каждый пятый наемник из ЧВК «Вагнер» за последний год. В тоже время наращивается военное присутствие России на Ближнем Востоке и в Африке.

Российский террорист, бывший «министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин, также известный под «сценическим псевдонимом» – Стрелков, поделился имеющейся у него информацией о состоянии дел в частной военной компании «Вагнер» (ЧВК «Вагнер»). Среди прочего Гиркин рассказал о потерях «вагнеровцев» в Сирии, о географии будущих боевых операций с участием ЧВК «Вагнера» в различных уголка планеты. Особо следует отметить, что несмотря на заявления о «победе в Сирии» войска и наемники от туда не только не выводятся, а даже наоборот – контингент наращивается. Об этом всем Гиркин сообщает в своем «Живом Журнале», далее приводится полный текст его сообщения:

Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК «Вагнер».

В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто «в курсе» – его и так знают.

Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября – 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» – и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился».

Не уверен, кстати, что эта статистика – полная.

Товарищ участвовал в штурме Сухны, Дейр-эз-Зора и еще нескольких «озвученных» в наших «враль-СМИ» населенных пунктов. Был представлен к «Серебряному Кресту» (вторая степень «Вагнеровской» награды) и государственной награде РФ. Ни того, ни другого, впрочем, не получил.

Рассказывал много.

Особенно насмешило: наличие «стрелковофобии» со «шпиономанией» в комплекте. Оказывается, эти дебилы (во главе с широко известным в узких кругах «Борисом Борисовичем») старались выявить «засланных мною агентов».

Смеялся едва не до слез. Ну не идиоты? На какие шиши я стал бы засылать «агентов» в их ЧВК? И нужно ли оно мне вообще? Но такие вопросы в головы моих бывших коллег просто не приходят… Это «школа»…

Если бы они по-человечески относились к своим собственным подчиненным, то «подписки о неразглашении» работали бы гораздо лучше всякой «контрразведки». А так – Вы (уверен, прочтут) Всегда Будете Мне Проигрывать в этом плане. Просто потому, что люди, которые со мной работали, помнят моё отношении к ним и имеют возможность сравнить с вашим. Свинским и потребительским.

И мне не надо давать кому-то «агентурных заданий» и вообще кого-то к вам посылать… Мне и так все расскажут. Даже без специальной просьбы и совершенно безкорыстно.

По остальным интересным деталям (тем, которые сочту нужным и возможным огласить) – отпишу «как карта ляжет». Скорее всего – не отдельной темой (сплетничать на завалинке мне не интересно), а «к слову» при откликах на текущие события в Сирии.

Пока же только отмечу, что, по данным источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) не только не сокращается, но и постоянно наращивается. Что, впрочем, для меня не новость – лишний раз подтверждает сведения из других источников.

И, «на закуску» – конфидент «наверняка подтвердил», что первая партия «Вагнера» Уже Отправлена в Судан. А еще одна – готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия.

«Гуля Поле» напоминает, что ранее публиковалось мнение российского политического обозревателя радиостанции «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе, который утверждает, что Россия на Донбассе, и особенно в Сирии – освоила новые методы ведения войны. Рекомендуем сопоставить два этих мнения о ЧВК вообще и ЧВК «Вагнера в частности»

Игорь Гиркин, «Живой Журнал»