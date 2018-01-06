«ЛНР» получает помощь и поддержку из Германии

Установлены факты сотрудничества немецких благотворительных организаций с различными структурами в ОРДЛО. При этом деятельность данных немецких организаций не ограничена исключительно гуманитарными вопросами, члены этих организаций проводят пропагандистские компании в поддержку российской оккупации Донбасса.

Отдельные общественные структуры «ЛНР» активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии. Так, ОО «Бумеранг добра» в Луганске регулярно получает от германского альянса «Будущее Донбасса» из Тюрингии гуманитарные грузы. Как правило это специализированное медицинское оборудование, продукты питания и другие товары, об этом сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook приводя данные группы «Информационное сопротивление».

«Учредителями и активистами альянса «Будущее Донбасса» является Раиса и Бернд Штейник (проживают в г. Гроссхайде, Германия), среди активных деятелей альянса отмечаются члены партии «Альтернатива для Германии», – говорится в сообщении.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление»В зоне АТО на Донбассе российские оккупационные войска продолж… Опубліковано Dmitry Tymchuk 6 січня 2018 р.

Штейники тесно сотрудничают с информационным порталом фонда «Русский Мир». На этом портале Раиса Штейник неоднократно размещала обращения к жителям Германии и России с обвинениями в адрес властей Украины в «блокаде» Донбасса, «геноциде» против его населения. В тоже время сообщения Штейник выраженают «благодарности» в адрес России за гуманитарную и иную помощь. Члены немецкого альянса регулярно бывают в оккупированном Луганске.

Так же в сообщении отмечается, что в связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в «ЛНР», и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, руководство «ЛНР» приняло решение обратиться в Администрацию президента России с просьбой предоставления целевой гуманитарной помощи на 2018 год. С этой целью была создана «межведомственная комиссия» под руководством «совета министров ЛНР», которая должна подготовить полный список необходимого оборудования и материалов. В частности, в этот список должны войти: медицинского оборудование, медикаменты, строительные материалы, оборудование для ремонта систем водоснабжения и прочее.

«Информационное сопротивление»