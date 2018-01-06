Россия самостоятельно проводит демаркацию украинской границы на участке ОРДЛО

Российские оккупанты «двигают» границу в ОРДЛО вглубь Украины. При этом они не просто захватывают территории, но и устанавливают контроль над тактически важными объектами.

По данным группы «Информационное сопротивление», российские оккупанты, начиная с 2014 года, переносят российско-украинскую границу на временно неподконтрольном Украине участке вглубь Луганской области. Действия эти вполне капитальные: оккупанты строят инженерные сооружения, оборудуя перекроенную границу. По нашим данным, такая ситуация наблюдается за пределами приграничного населенного пункта Великий Суходол (Краснодонский район Луганщины). За три года войны российские оккупанты переносили линию госграницы дважды – в районе земельных участков дачного товарищества «Дружба». Каждый перенос сопровождался установлением пограничных заграждений уточняют в группе «Информационное сопротивление».

В 2017 году российские оккупанты не угомонились и продолжили инженерные работы по переносу госграницы на направлении Бирюково-Павловка (РФ). Из-за незаконных действий России дамба реки Кундрючьей (протекает по территориям двух стран, приток р. Северский Донец, – ИС), расположенная на территории ОРЛО, оказалась в распоряжении и под контролем пограничников ФСБ РФ. Оккупанты вырыли рвы, установили наряд. С украинской стороны доступ к дамбе полностью утерян…

Не исключено, что россияне проводят подобные «работы» и на других не контролируемых участках границы. Цель таких действий очевидна: занять как можно более выгодные с точки зрения тактики позиции на тот случай, если Украина начнет восстанавливать суверенитет и возвращать под свой контроль ОРДЛО.

«Информационное сопротивление»