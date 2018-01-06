Технологически Россия способна реализовать «крипторубль»

В России на сегодняшний день уже существует технологическая база и готовая инфраструктура для обеспечения эмиссии и поддержания оборота криптовалюты. Но возникают вопросы доверия к такой криптовалюте.

Эксперт компании «Seeking Alpha» высказал предположение, что у России уже существует готовая инфраструктура для реализации проекта «крипторубля». В качестве потенциального претендента на воплощение в жизнь этого проекта эксперт называет российскую компанию «Qiwi».

«Если «крипторубль» и будет создаваться, то под него уже есть готовая инфраструктура – «Qiwi», – полагает эксперт.

Основные доводы в пользу такого предположения, по мнению эксперта компании «Seeking Alpha» заключаются в следующем:

Во-первых, «Qiwi» обладает крупнейшей сетью собственных терминалов и работает с большим количество партнеров.

Во-вторых, компания «Qiwi» уже давно занимается разработкой собственной блокчейн технологии – «Qiwi» Blockchain Technology (QBT).

В-третьих, «Qiwi» член международного блокчейн консорциума R3, в который входят крупнейшие мировые финансовые институты.

Четвертый аргумент – генеральные директор компании «Qiwi» Сергей Солонин возглавляет ассоциацию «ФинТех», создание которой активно поддерживал Центральный банк России (ЦБ РФ).

В-пятых, ЦБ РФ через свой дочерний банк «ФК Открытие» владеет существенной долей в «Qiwi». Регулятор может нацелиться на получение контрольного пакета акций. Оснований для наезда на другого акционера «Открытие Холдинг» у ЦБ РФ более, чем достаточно. Более того, лично президент Владимир Путин требует создание национальной криптовалюты.

И последний аргумент – «Qiwi» в последнее время активно скупал современные банковские технологии.

Напомним, что российский экономист Сергей Алексашенко высказал сомнения насчет достижимости целей к которым стремится российское руководство задумывая реализацию проекта «крипторубля». Сама по себе технология блокчейна и связанные с ними криптовалюты не позволяют обходить санкции. В этом плане Алексашенко раскритиковал академика Сергея Глазьева, заявляющего об уходе от действия санкций с помощью криптовалюты.

«Очевидно – санкции работают. Вот сколько бы не говорили российские лидеры, сколько бы не храбрились, что на санкции наплевать, о том что экономика встала с колен – санкции достают. Если нужно выпускать криптовалюту, что бы уходить от санкций – значит санкции работают», – заявил Алексашенко.

«Можно ли обойти санкции с помощью криптовалюты? Мой ответ – нет, нельзя!», – подчеркнул экономист.

Надо понимать, что представляют собой санкции. Первое – это запрет на привлечение финансовых средств в Россию: кредиты, займы, выпуск облигаций и т.д. Что бы обойти это надо иметь возможность закупать «крипторубль», но любые крупные сделки по покупке такой криптовалюты сразу же станут объектом внимания финансовых контролеров.

Второе – это санкционный список, полностью запрещающий контакты с российскими компаниями из этого списка. Любые торговые сделки с такими компаниями будут нелегальными.

Третий момент, это вопрос уплаты налогов и выполнение других обязательств контрагентами российских компаний. Для выполнения таких операций требуется подтверждение источников происхождения средств.

Поэтому ни одна криптовалюта не позволит обойти санкции. Более того остается открытым вопрос о доверии к «крипторублю», как платежному средству. Может ли кто либо гарантировать доверие к «крипторублю». Вопрос риторический…

Не говоря уж о том, что контролировать «крипторубль», судя по всему будет ФСБ России, организация которая не вызывает особого доверия даже у российских инвесторов, не говоря уж о потенциальных зарубежных партнерах. В целом идея «крипторубля» выглядит больше пиар-ходом, чем реальным проектом.

Алексашенко полагает,что идею проекта криптовалюты подсказали президенту России исключительно из соображений очередного разворовывания бюджетных средств. По мнению экономиста проект «крипторубля» – прикрытие для существующей российской технологии извлечения коррупционной ренты – «откат».

Владимир Толстов, специально для «Гуляй Поля»