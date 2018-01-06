НАТО демонстрирует видео перехвата российских истребителей над Балтией

Пилоты ВВС США, расквартированные в Европе, засняли на видео ход операции по перехвату российских истребителей.

Миссия НАТО, участвующая в охране воздушного пространства Балтии, опубликовала видео двух перехватов российских истребителей Су-30. Видео опубликовано на сайте американского правительственного видеохостинга «Dvids».

«Перехваты – это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом», – говорится в публикации.

На видеозаписи демонстрируется вылет самолетов F-15 ВВС США для сопровождения двух российских истребителей Су-30 (1 мин. 39 сек) в международном воздушном пространстве Балтии, который состоялся 23 ноября прошлого года. Как сообщается, российский самолет не передавал соответствующие коды, необходимые для контроля движения в воздухе, и не имел плана полета.

Со второй минуты на видеозаписи можно увидеть еще один перехват российских истребителей в международном воздушном пространстве Балтии. Этот инцидент произошел 13 декабря 2017 года. Самолеты НАТО поднимались в воздух по тем же причинам, что и в предыдущем случае.

«Пилоты из 493-й экспедиционной истребительной эскадрильи профессионально выполнили перехват и действовали в международном воздушном пространстве согласно всем соответствующим международным правилам полетов и стандартам безопасности», – говорится в сообщении.

«Dvids»