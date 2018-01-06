Как российские олигархи готовятся к грядущим санкциям

Богатейшие люди России с тревогой ждут февраля 2018 года – нанимают юристов, задействуют лоббистов и контакты в Вашингтоне, опасаясь персональных санкций США. В зоне риска – «олигархи», которые не входят в традиционный круг «друзей» Владимира Путина.

Основание для тревоги участников списка «Forbes» – закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Под противниками в нем имеются в виду Иран, Россия и Северная Корея. В законе говорится, что в течение 180 дней, то есть примерно к февралю 2018 года, министерство финансов США вместе с директором Национальной разведки и госсекретарем должны представить в профильные комитеты Конгресса детальный отчет о российских «олигархах» и высших должностных лицах, задействованных во внешней политике.

Об этом пишут на страницах «The Bell» Ирина Малкова и Светлана Рейтер.

Попадание в этот отчет может грозить введением персональных санкций, следует из документа. Обычно они предусматривают запрет на въезд на территорию США, замораживание активов и запрет на ведение дел с американскими гражданами и компаниями.

Кто в зоне риска?

Мы поговорили с десятком участников списка «Forbes». Почти все они в курсе этого положения закона и признаются, что крайне озабочены тем, как не оказаться в готовящемся списке. Чтобы навести справки о том, что происходит, приходится летать в Вашингтон, рассказал один из собеседников «The Bell». Но пока никаких разъяснений от американских властей не получено. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – перечисляет собеседник «The Bell». Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.

Конкретные фамилии в законе не упоминаются. Между собой бизнесмены обсуждают, что больше всего рискует оказаться под санкциями Олег Дерипаска – к нему у американских властей накопилось много вопросов, самый актуальный из которых – связи с бывшим главой штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Представители Дерипаски на запрос «The Bell» не ответили.

Также в зоне риска может быть «Альфа-групп» и ее акционеры во главе с Михаилом Фридманом. Группа упоминается в скандальном досье бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, которое было опубликовано в прошлом году в BuzzFeed. В нем говорится, что «Альфа» якобы выполняла поручения Путина и содействовала вмешательству в американские выборы. Сейчас совладельцы «Альфа-групп» судятся и с изданием, и с заказчиком досье, требуя опровергнуть не соответствующие действительности сведения.

Представители Алишера Усманова и Романа Абрамовича, которого СМИ часто называли одним из самых близких к Владимиру Путину бизнесменов, от комментариев отказались.

Нервничают не только бизнесмены из первых десятков списка «Forbes» – достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно, объясняет помощник одного из бизнесменов.

В администрации Барака Обамы на вопросы российских бизнесменов мог бы ответить координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Атлантического совета Дэниел Фрид. Но он ушел в отставку сразу после выборов, и по состоянию на июль его позиция была вакантна. «С кем теперь консультироваться – в принципе непонятно», – говорит один из участников российского списка «Forbes».

«Я воспринимаю это так, что американцы сигнализируют нам: разбирайтесь там сами со своим Путиным, а к нам не лезьте», – добавляет другой собеседник «The Bell».

Российские власти хорошо осведомлены о том, что у крупного бизнеса могут возникнуть проблемы. Владимир Путин еще полтора-два года назад собрал всех крупных российских бизнесменов, чтобы предупредить их о риске персональных санкций, рассказали двое участников того совещания. Уже тогда Путин предполагал, к чему все идет и советовал по возможности обезопаситься, говорит один из собеседников «The Bell». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопросы «The Bell».

Что грозит олигархам и их бизнесу?

Из текста закона, подписанного Трампом, следует, что к февралю американские власти должны:

1) Определить круг высших должностных лицах, задействованных во внешней политике и олигархов, приближенных к российской власти;

2) Установить, в каких отношениях они находятся с Владимиром Путиным и другими представителями российской правящей элиты;

3) Выяснить, есть ли в действиях этих лиц признаки коррупции;

4) Оценить размер состояний и источники доходов этих лиц и членов их семей – жен, детей, родителей, братьев и сестер (включая активы, инвестиции, любые другие бизнес-интересы и значимые доли в любых компаниях);

5) Определить, есть ли у них бизнес-связи и активы за пределами России;

6) Оценить потенциальной эффект введения санкций против «олигархов», государственных и полугосударственных компаний на них самих, на экономику России, США и их союзников.

7) Наконец, в законе есть поручение оценить возможный эффект от введения против российских «олигархов» вторичных санкций. И это очень серьезная мера. Под вторичными санкциями подразумеваются ограничения, которые распространяются за пределы США – на третьи страны (если вы попадете в такой «черный список», вы не сможете, к примеру, найти финансирование не только в американских, но и в европейских банках).

Введение санкций против конкретного бизнесмена не означает, что под санкциями автоматически оказывается и весь его бизнес, объясняет «The Bell» доцент кафедры международного права МГИМО Илья Рачков. Но чаще всего персональные санкции и санкции против компаний, связанных с тем или иным лицом, идут рука об руку. В любом случае, для любого крупного бизнесмена попадание в «черные списки» несет огромные риски. Во-первых, американские и европейские власти в вопросах санкций стараются не отставать друг от друга. Во-вторых, в случае вторичных санкций, власти США жестко следят за их соблюдением по всему миру и нарушителям грозят большие штрафы.

За составление санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC) – подразделение Минфина США. Именно это ведомство в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят «в личный круг президента Путина». Позже к ним добавилось много других россиян, включая, например, главу «Роснефти» Игоря Сечина.

OFAC может самостоятельно расширять перечень ограничений, практически ни с кем не согласовывая свои решения. Вот лишь несколько фактов об этом ведомстве (в 2014 году РБК написало о нем большой текст):

1. Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США и запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире;

2. Обход санкций грозит серьезными штрафами;

3. Попав в «черный список» OFAC, выбраться из него чрезвычайно сложно. Четкого порядка обжалования такого решения не существует – подать жалобу можно, но у OFAC есть право ее просто проигнорировать.

4. Чтобы заморозить счета бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи на общую сумму около $30 млрд, OFAC в феврале 2011 года понадобилось только 72 часа.

Как готовятся?

«К такому не подготовишься», – вздыхает один из участников списка «Forbes». Но несколько собеседников рассказывают, что плотно работают с юристами. Сами юридические фирмы тоже гастролируют с мастер-классами. Но ничего особенно утешительного юристы не говорят, признается один из собеседников «The Bell». Самым надежным способом консультанты называют развод с женой с оформлением на нее активов, рассказывает он.

Самая громкая похожая история за последнее время – это расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой. Официально пара объявила об этом 7 августа (через пять дней после подписания закона), но решение было принято гораздо раньше и с санкциями не связано, утверждает источник в окружении Абрамовича.

Вчера стало известно, что в октябре владелицей почти 7% акций холдинга En+ (владеет UC Rusal и энергетическими активами) Олега Дерипаски стала его жена Полина. Пакет оценивается в $500-600 млн. С возможными санкциями эта сделка не связана, также утверждает знакомый Дерипаски. Имеет ли она отношение к матримониальному статусу супругов и каков он сейчас – неизвестно.

Еще одна опция – распродажа активов. Активнее многих этим в последнее время занимается владелец «Онэксима» Михаил Прохоров. Правда, он начал выходить из разных бизнесов еще в прошлом году. Очередные 7% акций UC Rusal Прохоров продал 10 августа – через 8 дней после подписания санкционного закона Трампом, а недавно – решил сократить его еще немного (на запрос «The Bell» бизнесмен не ответил).

Есть ли шанс, что санкций не будет?

На прошлой неделе Трамп начал передавать отдельные полномочия по реализации этого закона различным ведомствам и органам исполнительной власти (положение об олигархах пока никому не расписано).

Одновременно двое сенаторов – Бен Кардин и Джон Маккейн – обратились к Трампу и к его администрации с призывом «реализовать закон в самом полном объеме».

Ирина Малкова, Светлана Рейтер, «The Bell»