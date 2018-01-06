Новые санкции: тревоги, ожидания и саботаж

Ожидаемые усиления санкций против России могут оказаться ложной тревогой. Формирование санкционных списков активно саботируется администрацией президента США.

Российский бизнес с тревогой ждет новых американских санкций. В особенной опасности ощущают себя «форбсы», отмечает Владимир Абаринов на страницах «Грани.Ru». По утверждению интернет-издания The Bell, они спешно нанимают юристов и лоббистов в Вашингтоне, но и те отвести угрозу не в силах.

«Непонятно ничего. Ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – говорит один из лобистов, уже наведавшийся в столицу США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как водится, предупреждает, что Москва будет «отвечать зеркально», президент Сбербанка Герман Греф говорит, что по сравнению с новыми санкциями «холодная война покажется детской забавой», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет: «В случае, когда в адрес России вводятся различные рестрикции, они, конечно, не могут оставаться без соответствующего ответа». А сам президент обещает продлить амнистию для возвращающихся капиталов.

Тем временем иностранные инвесторы усиленными темпами выводят капиталы из России и аналитики предсказывают «лавинообразный» отток средств нерезидентов.

Откуда этот страх? Судя по всему, его источником стала статья «Как определить кремлевскую правящую элиту и ее агентов», опубликованная на сайте Атлантического совета. Ее авторы Андерс Ослунд, Дэниел Фрид, Андрей Илларионов и Андрей Пионтковский пишут, что в начале февраля Министерство финансов США представит Конгрессу доклад «об олигархах и полугосударственных компаниях Российской Федерации», который должен содержать «идентификацию наиболее значительных политических фигур и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и их состоянием». Авторы статьи предлагают критерии этой идентификации. 4 декабря Форум свободной России в Вильнюсе, руководствуясь этими критериями и дополнив их, утвердил «список Путина». В раздел списка под названием «Золотые дети» внесены, в частности, Путина-Тихонова Е., Путин И. и Кабаева А., в раздел «Соловьи» – Гундяев В. (Кирилл) и Андрей Норкин, в раздел «Зарубежные агенты» – Шредер Г., Берлускони С. и Киссинджер Г., в раздел «Пособники» – Гергиев В., Пореченков М., Стоун О.

О каком докладе идет речь? Его требует от Минфина закон «Противодействие противникам Америки посредством санкций», принятый Конгрессом этим летом и подписанный президентом Трампом 2 августа. Закон кодифицировал санкции, введенные ранее президентскими указами. Для более гладкого прохождения санкции против России объединили в один документ с санкциями против Ирана и Северной Кореи. Закон принимался в обстановке активного противодействия администрации Трампа. Президент полагал, что он связывает ему руки и мешает вести политический торг, а также ставит в невыгодное положение американский бизнес. Однако поддержка закона в обеих палатах была настолько могучей, что применять президентское вето было совершенно бессмысленно – Конгресс легко преодолевал его. Сенат принял закон 98 голосами против двух, Палата представителей – 419 против трех. Президент нехотя подписал его, присовокупив заявление о том, что это «плохая сделка». Было ясно, что правительство будет исполнять закон в минимальном объеме.

28 сентября сенаторы Джон Маккейн и Бенджамин Кардин, вносившие законопроект в верхнюю палату, решили поторопить президента. Они направили ему письмо, в котором призвали его применить закон «в самом полном масштабе» и тем самым «защитить американские интересы». Особенное внимание сенаторы просили уделить секторальным санкциям против оборонного сектора и разведки и энергетической отрасли, а также помощи демократическим институтам в Европе и странах бывшего СССР. Они напоминали президенту, что 1 октября – крайний срок введения санкций против оборонного сектора России.

Спустя без малого месяц администрация ответила списком компаний, к которым можно было бы применить санкции. В списке значились АО «Адмиралтейские верфи», концерн «Алмаз-Антей», концерн «Калашников» и другие «фамильные бриллианты» российского оборонпрома, а также ФСБ, СВР, ГРУ и их подрядчики. При этом Госдеп, которому закон вменяет в обязанность составление списка, пожаловался на сложность задачи и нехватку кадров, а должностные лица администрации подчеркивали, что это пока всего лишь набросок списка.

Теперь приближается новый дедлайн. Закон гласит, что не позднее чем через 180 дней после его вступления в силу министр финансов после консультаций с директором Национальной разведки и государственным секретарем должен направить Конгрессу подробный доклад, о котором шла речь выше. Срок этот истекает 1 февраля. С этим положением закона и связаны надежды поборников максимального ужесточения санкций и страхи русских олигархов.

Но пока нет никаких признаков того, что администрация уложится в срок, а главное – что добросовестно исполнит закон. Например, указ об исполнении «глобального закона Магнитского» Дональд Трамп подписал с опозданием на 11 дней против дедлайна, причем из российских граждан в санкционном списке фигурирует лишь один человек – сын генпрокурора Артем Чайка. Более злостных нарушителей прав человека и коррупционеров в России не нашлось. Это насмешка над законом.

Так что вполне может статься, что и на этот раз тревога окажется ложной.

Владимир Абаринов, «Грани.Ru»