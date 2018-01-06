В 2017 году Украина нарастила свои международные финансовые резервы

Рост международных резервов Украины составил более 1/5 части их общего объема. Один из основных источников роста – финансирование от МВФ.

За прошлый год международные резервы Украины выросли на 21%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По предварительным данным, на 1 января 2018 года международные резервы Украины составляли $18 808,45 млн (в эквиваленте).

За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около $1 млрд, а также покупке Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке $1,3 млрд при проведении валютных интервенций.

Уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка ($18,6 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционному отчету за октябрь-2017).

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $423,6 млн, из которых $403,1 млн – составляли обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа.

В пользу Международного валютного фонда были осуществлены платежи в сумме $161,8 млн в эквиваленте.

Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, Национальный банк в декабре продал на межбанковском валютном рынке $232,5 млн, из которых $85 млн – по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

В то же время, Национальный банк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке $50 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенциях в декабре составлял $182,5 млн.

По состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

НБУ