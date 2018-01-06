В Крыму проводят незаконные призывы в российскую армию

По итогам 2017 года в российскую армию незаконно призвали около 5 тысяч жителей Крыма.

По состоянию на конец 2017 года, на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч жителей аннексированного Крыма, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников. Об этом в эфире Радио «Крым.Реалии» заявила член Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

По ее словам, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в российской армии.

«Мы сейчас как раз разрабатываем рекомендации, как действовать в подобных ситуациях. Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов. Так, в бывшем ТНУ, нынешнем «Крымском федеральном университете», даже не выдают дипломы без воинского учета», – отметила Седова.

Более того, подчеркнула правозащитница, в соцсетях сотрудники крымских военкоматов находят выехавших на материковую Украину молодых людей и угрожают им розыском.

«В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий», – заявила Седова.

Крымская правозащитная группа обратилась к крымчанам с просьбой сообщать о фактах призыва на срочную службу в российскую армию с территории аннексированного полуострова.

«Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в Вооруженных Силах Российской Федерации нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию Российской Федерации нарушает статью 49 этой Конвенции», – подчеркивают правозащитники.

В нарушение международного гуманитарного права в Севастополе 1 октября оккупационные власти начинают осеннюю призывную к… Опубліковано Crimean Human Rights Group 30 вересня 2017 р.

Крымская правозащитная группа готова на анонимной основе принять материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото- и видеоматериалы).

После аннексии Крыма, как уже сообщало «Гуляй Поле», российские власти проводят набор крымчан в ряды своей армии. Многие массовые мероприятия на полуострове сопровождаются пропагандой службы в Вооруженных силах России. Крымчан зазывают на службу в российскую армию вопреки международному законодательству и решениям Генассамблеи ООН.

«Крым.Реалии»