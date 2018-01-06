Запад и Москва будут давить на Киев, чтобы не допустить принятия Закона об оккупации Донбасса

Сумет ли Украина и Запад не допустить очередного «трюка» со стороны факира-Путина?

Закон о временно оккупированных территориях способен сломать планы Кремля по выходу из режима санкций и легитимазации оккупированного Крыма, поэтому Москва будет стараться сорвать его принятие. В том числе демонстрируя готовность на миротворческую миссию, правда на своих условиях.

Об этом пишет украинский военный эксперт Михаил Самусь в статье «Миротворческая афера Путина. Приемы КГБ в действии».

Он объяснил, что сейчас вся инициатива в руках украинских властей. И если в середине января Верховная Рада примет Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», ситуация вокруг российско-украинского конфликта принципиально изменится.

Так, по этому закону Украина определяет для себя Россию – как агрессора и оккупанта, а ОРДЛО – признаеться временно оккупированной агрессором территорией. В этом случае теряют смысл большинство расчетов Кремля.

В тоже время возможна и иная вариация разрешения конфликта с Россией на Востоке Украины. Так, руководство России соглашается на полноценную миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях. Но не сразу, а постепенно.

На первом этапе миротворческий контингент вводится на территорию ОРДЛО вдоль линии разграничения и отдельные объекты для охраны представителей ОБСЕ (как того добивается Кремль) и с учетом «новой границы», которую сейчас рисуют россияне.

С другой стороны, в качестве компромисса от Украины Москва будет требовать начало прямых переговоров с российскими марионетками ОРДЛО. Это будет хотя бы частичной легитимизацией структур ОРДЛО.

Более того, на следующем этапе Россия может предложить (как «пилотный проект») допустить на территорию ОРДЛО миротворческий контингент ОДКБ (или хотя бы только одной из стран ОДКБ, вероятнее всего – Беларуси).

В результате ОРДЛО станет моделью для реализации Минских договоренностей – по сценарию максимально приближенному к российскому подходу. То есть будут внесены изменения в Конституцию Украины и ОРДЛО будет реинтегрирована в Украину на российских условиях. Сама же ОРДЛО станет очередной «замороженной зоной» подконтрольной России, где реальный процесс урегулирования будет отложен на неопределенный срок.

«В итоге, Кремль получит шанс выскользнуть из пропасти, к которой стремительно приближается. Путин перед выборами заявит о том, что он – «миротворец» – создал условия для прекращения войны в соседней Украине, восстановив доверие электората и своего окружения», – отметил эксперт.

А США и Запад в этом случае будут вынуждены начать процесс отмены санкций и пойти на другие стратегические уступки. Одно из главных требований – это признание, что Россия не осуществляла агрессию против Украины. Второй важный пункт для России — что вопрос оккупации Крыма окончательно закрыт.

Поэтому сейчас главное — не поддаться на очередную «разводку» Кремля.

«Главная интрига следующих двух месяцев будет заключаться в том, выдержит ли Киев давление Москвы и не меньшее давление Запада (ибо для наших западных партнеров этот закон является не меньшим риском, чем положительным вариантом развития ситуации). От того как решится эта интрига, и будет зависеть дальнейшее развитие событий на Донбассе и не только», – заявил эксперт.

«Glavcom.ua»