Сущенко и других заложников из России не будут обменивать по списку

Украинских заложников находящихся в российских тюрьмах будут обменивать только в индивидуальном порядке.

Российский адвокат Марк Фейгин считает, что журналиста Романа Сущенко и других украинских граждан, содержащихся в России по политическим мотивам, не обменивать по списку. По его мнению, этот обмен отбывать в индивидуальном порядке, передает «Радио Свобода».

«Путин не будет менять украинских граждан (находящихся в России – ред.) Списку. Это более ценный ресурс, чем обмен пленных ВСУ на боевиков. Он (Путин – ред.) Будет пытаться менять их по одному », – сказал Марк Фейгин в эфире Радио Свобода.

О состоянии своего подзащитного Романа Сущенко, то адвокат рассказал, что с ним все в порядке.

«Относительно того, как он (Сущенко – ред.) Себя чувствует, то никаких проблем у него нет. А вот ситуация перед судом, мы завершаем знакомиться с делом, она накручивается очень сильно. Обвинению очень важно получить доказательства, конечно формальные доказательства, Сущенко сотрудник украинских спецслужб. Мне кажется, что Шаройко или еще кого-то они будут использовать », – сказал Марк Фейгин.

Адвокат надеется, что украинские дипломаты смогут договориться с Беларусью, чтобы украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали в Беларуси, не доставляли в суд в Москве и он не свидетельствовал против Сущенко.

Ранее Марк Фейгин высказывал предположение, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого задержали белорусские спецслужбы и обвиняют в шпионаже, могут использовать в деле Романа Сущенко. По данным Беларуси, Шаройко вроде признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки Украины и работал в Беларуси под прикрытием журналиста.

После последнего обмена пленными президент Петр Порошенко заявил, что Украина не отдала ни одного гражданина России. По его словам, их менять на украинском, содержащихся в России и аннексирована ней Крыму.

27 декабря, как сообщало «Гуляй Поле» на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся обмен удерживаемыми лицами. Он был запланирован по формуле «306 на 74». Украинской стороне 27 декабря передали 74 человека, однако одна из них решила остаться на неподконтрольной украинской власти территории. Киев передал боевикам 233 человека. Сейчас ведется работа по подготовке второго этапа обмена.

Так же «Гуляй Поле» напоминает, что Марк Фейгин рассказал как из журналиста Росмана Сущенко ФСБ планирует сделать украинского шпиона. Стали известны мотивы российских спецслужб организовавших похищение украинца Павла Гриба. Рассказал Марк Фейгин и о связях журналиста Анатолия Шария с кремлевской администрацией.

«Радио Свобода»