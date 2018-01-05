Сказка про крипторубль

Кремль не дает отдохнуть. Новый российский прожект – крипторубль.
Об этом российский экономист Сергей Алексашенко рассказывает в своем видео-блоге.
Академик Сергей Глазьев хочет «накрячить» Америку, путем майнинга национальной криптовалюты. О необходимости такой валюты недавно заявил президент России Владимир Путин.
Нужен ли блокчейн государству?
Можно ли обойти санкции?
Нужно ли доверять крипторублю?
В этих вопросах разбирался автор видео-блога. Сергей Алексашенко подчеркнул, что санкции обойти не получится, а сами санкции очень хорошо работают.
Сергей Алексашенко, YouTube