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Экономика

Сказка про крипторубль

Сергей Алексашенко, YouTube
05 января 2018

Кремль не дает отдохнуть. Новый российский прожект – крипторубль.

Об этом российский экономист Сергей Алексашенко рассказывает в своем видео-блоге.

Академик Сергей Глазьев хочет «накрячить» Америку, путем майнинга национальной криптовалюты. О необходимости такой валюты недавно заявил президент России Владимир Путин.

Нужен ли блокчейн государству?

Можно ли обойти санкции?

Нужно ли доверять крипторублю?

В этих вопросах разбирался автор видео-блога. Сергей Алексашенко подчеркнул, что санкции обойти не получится, а сами санкции очень хорошо работают.

Сергей Алексашенко, YouTube

Tags: Владимир Путин, криптовалюта, Россия, Сергей Алексашенко, Сергей Глазьев

© Гуляй Поле

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