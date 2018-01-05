Прокуратура Крыма готовит подозрение в отношении пророссийского «экс-министра Крыма»

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время Михальчевский не задержан.

Прокуратура Автономной Республики Крым готовит сообщение о подозрении в государственной измене так называемому «экс-министру здравоохранения Крыма» Петру Михальчевскому. Об этом сообщает «Украинская Правда» цитируя пресс-секретаря прокуратуры АР Крым Татьяну Тихончик.

Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения для Михальчевского в виде содержания под стражей.

«В месте пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского сотрудниками Службы безопасности Украины проводился обыск», – пояснила Тихончик, отметив, что распространенная отдельными представителями власти и СМИ информация о его задержании не соответствует действительности.

Во время обыска, по словам пресс-секретаря прокуратуры, были изъяты паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью С. Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями Крыма.

«Принимаются все меры для привлечения его к уголовной ответственности по ст. 111 УК Украины», – сообщила Тихончик, добавив, что санкция статьи «Государственная измена» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

СБУ обнаружила в Киеве бывшего министра здравоохранения т.н. «Республики Крым» Петра Михальчевского и провела обыск в месте его проживания.

Согласно сообщению на сайте ведомства, сотрудники Службы безопасности установили факт пребывания в Киеве бывшего так называемого «министра здравоохранения Крыма» Петра Михальчевского, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове.

В рамках уголовного производства по статьям 110, 111 Уголовного кодекса Украины в его временном помещении в столице проведен санкционированный обыск.

Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, «служебное удостоверение» за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями. Следственные действия продолжаются.

По информации телеканала «Прямой», Михальчевского нашли по адресу: ул. Воскресенская 16б квартира 137, он скрывался в многоэтажке в Киеве.

Михальчевский получил свою должность в оккупационной администрации Крыма еще в марте 2014 года, после аннексии полуострова. Впрочем, «министром» он был всего несколько месяцев – в июне он подал в отставку.

«Что интересно: собственно, этого человека, Петра Михальчевского, называют одним из тех людей, кто придумал очень интересную схему, как же выманить у украинцев украинские паспорта. Он обещал, что все получат бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо обязательно получить российское гражданство и российский паспорт», – отметила корреспондент телеканала.

Впоследствии оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

«Гуляй Поле»