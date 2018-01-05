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Новости

МОК утвердил российскую форму на Олимпийских играх

«Xsport.ua»
05 января 2018

На форма полностью отсутствует национальная символика.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы хоккейной сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане. Она имеет два комплекта, на которых отсутствуют любые национальные логотипы, сообщает «Xsport.ua»

Единственный распознавательный знак – надпись «Олимпийские атлеты из России».

Образец формы хоккейной сборной России.

«Гуляй Поле» напоминает,что решением МОК российскую сборную отстранили от участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Однако российским спортсменам не уличенным в использование допинга – позволили принять участие в играх в нейтральном статусе. Для этого специально разрабатывалась новая форма, которую утвердил МОК.

«Xsport.ua»

Tags: МОК, Олимпиада, Олимпиада-2018, Россия

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