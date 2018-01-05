МОК утвердил российскую форму на Олимпийских играх

На форма полностью отсутствует национальная символика.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательный вариант формы хоккейной сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане. Она имеет два комплекта, на которых отсутствуют любые национальные логотипы, сообщает «Xsport.ua»

Единственный распознавательный знак – надпись «Олимпийские атлеты из России».

«Гуляй Поле» напоминает,что решением МОК российскую сборную отстранили от участия в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Однако российским спортсменам не уличенным в использование допинга – позволили принять участие в играх в нейтральном статусе. Для этого специально разрабатывалась новая форма, которую утвердил МОК.

«Xsport.ua»