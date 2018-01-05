Что делать с Лениным – закопать на месте!

В общем, надо эту лавочку в виде Мавзолея прикрыть. Прекратить балаган с просмотром трупа, можно продолжить научный эксперимент с телом, но демонстрировать тело – это надругательство над покойником.

Уже в который раз мы обсуждаем в принципе абсурдную тему: хоронить ли человека? Хоронить или оставить его на всеобщем обозрении, чтобы не было ему покоя после смерти, а зеваки ходили глядеть на труп, как в Кунсткамеру на двухголового теленка? Ах, да, я забыл! Это же не просто человек – это Ленин! А Ленин был Самым Человечным Человеком в ранге бога. Как можно похоронить бога? Сенатор Морозов предлагает захоронить Ильича по месту прописки – то есть прямо в Мавзолее. И я, к своему удивлению, согласен с Олегом Викторовичем, с которым прежде не соглашался, по-моему, ни разу, пишет Антон ОрехЪ на страницах «Эхо Москвы». Морозов предлагает никакого референдума не проводить – и здесь я тоже согласен полностью. Похороны – это похороны. Как можно решать вопрос похорон через голосование?

Вот мы с вами помрем однажды неизбежно, а кто-то предложит поставить вопрос нашего с вами захоронения на голосование в префектуре или обсудить на совете дома, достоин ли гражданин N из 50-ой квартиры захоронения на таком-то кладбище в такой-то могиле. А с Лениным, значит, надо проголосовать? Вот вы просто вдумайтесь, что мы тут обсуждаем! Коммунисты, конечно, будут против. Потому что они вообще против любых изменений, связанных с символами советской эпохи. Начиная от 3-го Коммунистического тупика в Мухосранске и заканчивая Мавзолеем. Но чисто с позиций здравого смысле, ответьте мне: почему мертвый человек должен лежать как на витрине? Допустим, Ленин – самый великий из всех, кто жил на нашей планете за всё время ее существования – но зачем вам нужно непременно видеть его тело? А если тела будет не видно – величие Ленина уменьшится? Его идеи померкнут? Все мы смертны: а не хотел бы Зюганов после смерти тоже лежать на этой бесконечной выставке достижений бальзамирования? Или нетленные мощи Геннадия Андреевича потешили бы его самолюбие? Все эти годы коммунисты доказывают нам, что ничего необычного в Мавзолее нет.

Что Ленин, по сути, ничем не отличается от прочих покойников. Что он якобы находится ниже уровня земли и поэтому считается захороненным. Ну, труп бомжа в подвале – тоже находится ниже уровня земли – и что дальше? Еще меня всегда забавляют ссылки коммунистов на христианство. Коммунистов, чьи кумиры разрушили тысячи храмов и отправили тысячи священников на эшафот. У них и Христос теперь считается коммунистом. В общем, по-хорошему говоря, надо эту лавочку в виде Мавзолея прикрыть. Пусть он лежит там дальше, но балаган с просмотром трупа – прекратить. Можно даже продолжить научный эксперимент с телом, но демонстрировать это тело ради мистического любопытства – это и есть надругательство над покойником. Пускай сам покойник при жизни бы той еще сволочью.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»