Россия освоила новые методы войны в Сирии и на Донбассе

Кто ковал победу в Сирии? Об итогах и последствиях военной кампании.

В конце 2017 года Россия объявила о победе в Сирии. Владимир Путин неожиданно прибыл на авиабазу Хмеймим, где принял парад и объявил о выводе части группировки. Также за год в обиход прочно вошла аббревиатура ЧВК – «частная военная компания». В связи с последним обстоятельством возникает вопрос: кто ковал победу и какова во всем этом роль так называемых неофициальных подразделений. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Россия освоила новые методы войны.

Под самый Новый год прошла итоговая коллегия российского оборонного ведомства с участием Владимира Путина. Министр Сергей Шойгу отчитался перед верховным главнокомандующим: все поставленные задачи с точки зрения военных в Сирии выполнены. В частности, более 60 тыс. боевиков уничтожены, новые виды отечественных вооружений прошли испытания реальными условиями войны – современная армия получила боевое крещение. Что касается потерь, то они минимальны – несколько десятков человек менее чем за два года. Есть, правда, острая проблема, наличие которой российской командование все это время опровергало и которую, тем не менее, не удалось скрыть – так называемые неофициальные потери.

Естественно, все это муссировала иностранная пресса. Главное в этой части событие произошло осенью: мировые телеканалы показали видео, снятое террористами – на нем двое русскоговорящих пленных, вскоре их опознали – это Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Дальнейшая судьба этих людей плачевна – скорее всего, они казнены боевиками. Минобороны не признало их своими солдатами, официально их как бы не существовало.

Однако политики особо и не скрывали – да, это добровольцы из России. Скорее всего, они входили в так называемый «славянский корпус». Есть и другое название, которое вошло в обиход за время операции – «ЧВК» и «ЧВК Вагнера». Сначала удивлялись, но потом привыкли. Судя по многочисленным сообщениям в СМИ, речь идет о частной военной компании под командованием человека с позывным Вагнер, предположительно – подполковника запаса, спецназовца Дмитрия Уткина – в военных и околовоенных кругах человека вполне известного. Его ЧВК воевала в Донбассе и в других горячих точках. А с финансированием, в частности, сирийской кампании, по неофициальным данным СМИ, помогли некоторые бизнесмены, как говорится, близкие к власти.

Руслан Левиев – основатель группы независимых блогеров по расследованию обстоятельств вооруженных конфликтов по открытым источниками Conflict Intelligence Team – рассказал «КоммерсантЪ FM», как устроены и как воюют ЧВК.

«Некоторые из них были в Донбассе ополченцами, а потом уже – видимо, после окончания активной фазы боевых действий – они устроились все в ЧВК Вагнера и уехали в Сирию. В период замораживания активных боевых действий в Донбассе и подготовке к российской операции в Сирии ходили активные слухи, что набирают в Донбассе людей для участия в боевых действиях в Сирии. Действительно, те случаи были правдой, отправляются в Сирию военно-транспортные самолеты Министерства обороны России, то есть идет очень плотное взаимодействие», – отметил блогер.

Многие военные эксперты неоднократно высказывали сомнения, что регулярная сирийская армия Башара Асада в состоянии серьезно противостоять боевикам. За годы гражданской войны она сократилась почти вдвое – многие командиры дезертировали или перешли на сторону врага.

И в связи с этим возникает вопрос: кто ковал победу в Сирии? Кто они, эти ЧВК – добровольцы или наемники? И по каким ведомостям проходит их зарплата? Хотя и без ответов ясно одно – по-своему хорошо, что это были не срочники в спецкомандировках в добровольно-принудительном порядке.

И главное – все-таки победили и спасли страну от средневековых варваров. Хотя впереди самый сложный период – как делить страну между другими победителями и очень недовольным Западом.

«Гуляй Поле» напоминает, что по имеющейся информации в канун Нового года была атакована российская военная база. В тоже время, при не до конца выясненных обстоятельства, погиб экипаж боевого вертолета, сопровождавшего конвой. Эти обстоятельства позволяют сомневаться в российской победе в Сирии.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»