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Новости

Украинская «Википедия» заняла 16 место в мире по количеству статей

«Гуляй Поле»
05 января 2018

По посещаемости украинская версия энциклопедии заняла 19 место.

«Википедия Украина» поделилась итогами 2017 года. Так, за год количество статей на платформе перевалило за 750 тысяч, а по посещаемости украинская версия энциклопедии заняла 19 место в мире. Об этом «AIN.UA» сообщил основатель ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич.

В 2017 число изменений украинской «Википедии» перевалило за 20 млн и составило 21,7 млн. За год было создано более 85 тысяч статей — это на 40% больше по сравнению с 2016 годом. Общее число статей превысило 757 тысяч — это 16-й показатель в мире.

По итогам декабря украинская «Википедия» поднялась по посещаемости на две строчки и оказалась на 19 месте в мире.

В тоже время некоторые статьи в украинском разделе вызывают активную критику. Например, сотрудники немецкой общественной телекомпании обнаружили «ZDF» с недоумением узнали о своей «пропутинской» и «украинофобной» позиции.

«Что касается Украины редакция ZDF занимает крайнюю пропутинськую и украинофобную позицию. Очень часто под личиной сатирических программ идет яростна украинофобская пропаганда, высмеиваются достижения и достижения украинской власти, например, результаты Революции достоинства, в негативном свете освещается процесс АТО. Также высказываются и находят поддержку просепаратиские и проросийские мысли», – написана в украинском разделе «Викепедии» про «ZDF».

Справедливости ради следует заметить, что ошибки недочеты и искажения фактов существуют и в других разделах «Википедии». Не избежал подобной участи и англоязычная версия энциклопедии.

https://politua.org/2018/01/05/32971/

Как сообщал «Geektimes», любители розыгрышей создали в Википедии огромное количество статей-мистификаций, сообщало , описывающих несуществующих людей или события. Самая старая «шутка» продержалась более десяти лет. Всего в английском сегменте ресурса найдены 272 мистификации, просуществовавшие более одного года.

Например, существовала в Википедии статья о Джеке Робишо. Это вымышленный серийный насильник из штата Луизиана. Статью о нем создали 31 июля 2005 года, и продержалась она до 3 сентября 2015 года – десять лет и один месяц. Это считается абсолютным рекордом мистификации в «Википедии»

Примечательно, что исследователи Массачусетского технологического института опубликовали работу, в которой пришли к выводу, что данные из «Википедии» часто влияют на научные работы. На документ обратило внимание издание «The Next Web».

Цель исследователей заключалась в том, чтобы определить, несет ли «Википедия» пользу ученым. Сотрудники Массачусетского технологического института взяли научные статьи и поделили их на две группы. Работы из первой группы они опубликовали в энциклопедии, а из второй — нет. Через некоторое время исследователи обнаружили, что опубликованные статьи в «Википедии» повлияли на научные работы, которые были выпущены впоследствии.

«Наши исследования показывают, что ученые используют «Википедия», и это влияет на их деятельность. «Википедия» — это не только сборник знаний о том, что происходит в науке. Она фактически помогает формировать науку», — заявил профессор института Нил Томпсон.

Ученые обнаружили, что материалы, которые они опубликовали в энциклопедии, встречались в научных работах через каждые 200 слов.

Как отмечает «The Next Web», в стандартах Массачусетского технологического института указывается, что студентам не стоит относится к «Википедии» серьезнее, чем как к источнику для «общих знаний».

«Гуляй Поле»

Tags: Россия, Украина

© Гуляй Поле

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