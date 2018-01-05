Украинская «Википедия» заняла 16 место в мире по количеству статей

По посещаемости украинская версия энциклопедии заняла 19 место.

«Википедия Украина» поделилась итогами 2017 года. Так, за год количество статей на платформе перевалило за 750 тысяч, а по посещаемости украинская версия энциклопедии заняла 19 место в мире. Об этом «AIN.UA» сообщил основатель ОО «Викимедиа Украина» Юрий Пероганич.

В 2017 число изменений украинской «Википедии» перевалило за 20 млн и составило 21,7 млн. За год было создано более 85 тысяч статей — это на 40% больше по сравнению с 2016 годом. Общее число статей превысило 757 тысяч — это 16-й показатель в мире.

По итогам декабря украинская «Википедия» поднялась по посещаемости на две строчки и оказалась на 19 месте в мире.

В тоже время некоторые статьи в украинском разделе вызывают активную критику. Например, сотрудники немецкой общественной телекомпании обнаружили «ZDF» с недоумением узнали о своей «пропутинской» и «украинофобной» позиции.

«Что касается Украины редакция ZDF занимает крайнюю пропутинськую и украинофобную позицию. Очень часто под личиной сатирических программ идет яростна украинофобская пропаганда, высмеиваются достижения и достижения украинской власти, например, результаты Революции достоинства, в негативном свете освещается процесс АТО. Также высказываются и находят поддержку просепаратиские и проросийские мысли», – написана в украинском разделе «Викепедии» про «ZDF».

Справедливости ради следует заметить, что ошибки недочеты и искажения фактов существуют и в других разделах «Википедии». Не избежал подобной участи и англоязычная версия энциклопедии.

https://politua.org/2018/01/05/32971/

Как сообщал «Geektimes», любители розыгрышей создали в Википедии огромное количество статей-мистификаций, сообщало , описывающих несуществующих людей или события. Самая старая «шутка» продержалась более десяти лет. Всего в английском сегменте ресурса найдены 272 мистификации, просуществовавшие более одного года.

Например, существовала в Википедии статья о Джеке Робишо. Это вымышленный серийный насильник из штата Луизиана. Статью о нем создали 31 июля 2005 года, и продержалась она до 3 сентября 2015 года – десять лет и один месяц. Это считается абсолютным рекордом мистификации в «Википедии»

Примечательно, что исследователи Массачусетского технологического института опубликовали работу, в которой пришли к выводу, что данные из «Википедии» часто влияют на научные работы. На документ обратило внимание издание «The Next Web».

Цель исследователей заключалась в том, чтобы определить, несет ли «Википедия» пользу ученым. Сотрудники Массачусетского технологического института взяли научные статьи и поделили их на две группы. Работы из первой группы они опубликовали в энциклопедии, а из второй — нет. Через некоторое время исследователи обнаружили, что опубликованные статьи в «Википедии» повлияли на научные работы, которые были выпущены впоследствии.

«Наши исследования показывают, что ученые используют «Википедия», и это влияет на их деятельность. «Википедия» — это не только сборник знаний о том, что происходит в науке. Она фактически помогает формировать науку», — заявил профессор института Нил Томпсон.

Ученые обнаружили, что материалы, которые они опубликовали в энциклопедии, встречались в научных работах через каждые 200 слов.

Как отмечает «The Next Web», в стандартах Массачусетского технологического института указывается, что студентам не стоит относится к «Википедии» серьезнее, чем как к источнику для «общих знаний».

«Гуляй Поле»