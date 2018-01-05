Volkswagen и Adidas отвергаю претензии Украины к своей деятельности в Крыму

В самих концернах вызывают удивление столь серьезные обвинения в их адрес. Они настаивают на полном соблюдении действующего законодательства.

Немецкие концерны Volkswagen и Adidas в ответах на запрос «Deutsche Welle» претензии к работе своих ритейлеров в Крыму. С критикой в ​​их адрес накануне выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму – ред.) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», – заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы мошенничество России, как в случае с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым, больше не повторилось.

Представители немецкие концернов считаю необоснованными претензии к работе своих ритейлеров в аннексирована Россией Крыму. Например в пресс-службе немецкого автопроизводителя Volkswagen в четверг, 4 января, ответили на запрос «Deutsche Welle» с просьбой прокомментировать заявления министра иностранных дел Украины Павел Климкин о работе в аннексирована Россией Крыму.

«Конечно, бренды концерна Volkswagen поддерживают санкции и выполняют принятые решения. Противоположенные оценки вызывают у нас удивление», – заявила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Еще более лаконичным был ответ другой немецкой фирмы, указанной главой украинского МИД, куда «Deutsche Welle» так же обращалась с запросом.

«Adidas принципиально соблюдает действующее законодательство», – подчеркнули в пресс-службе спортивного концерна.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в декабре 2017 сообщило о обнаруженные факты работы немецких компаний в Крыму – почтового оператора DHL Express, а также спортивных концернов Adidas и Puma. Например, на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. При этом о принадлежность полуострова конкретной стране не указывается.

Министерство в Киеве считает, что это «противоречит политики непризнания аннексии Крыма», предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюциией Генеральной ассамблеи ООН, а также санкциями со стороны Европейского Союза. В декабря 2017 году ЕС продлено действие экономических санкций в отношении России еще на полгода – до июля 2018 года.

«Гуляй Поле»