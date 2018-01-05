Лозунги и заголовки победили разум и здравый смысл

Неудобная правда о том, что битва с информационными маньяками проиграна. Почему лозунги и заголовки становятся важнее реальных процессов.

Войска здравого смысла полностью разгромлены в битве с современными технологиями, пишет на страницах «Фокуса» Юрий Гудыменко.

Внезапно выяснилось, что подавляющее большинство населения планеты просто не готово к эре информационных технологий. Вероятно потому, что наш мозг хоть и более развит, чем у наших хвостатых предков, и научился обрабатывать информацию сложнее чем «желтое-длинное-банан-схватить», но все же оказался абсолютно не подготовлен к ситуации, в которой сложнейшая информация («доллар упал!», «в Египте теракт!», «у вас два новых сообщения!», «погода меняется!», «карта показывает пробку на Институтской!», «а для наших слушателей прозвучит новая композиция!») обваливается на мозг из каждого чайника и требует немедленной реакции.

Продавать доллары или пока подождать? Сдавать путевки в Египет или нет? Не забыть записать в напоминания взять на завтра зонтик! О, новые сообщения! Стоп, а что я должен был не забыть?..

Причем еще несколько поколений назад подавляющее число населения, особенно сельского, получало в день крайне ограниченное количество информации, требующей реакции. Последовавший колоссальный взрыв в технологиях превратил нас в информационных маньяков. Темы меняются ежедневно, а иногда и ежечасно. О, Саакашвили прорвал границу! О, новая серия «Игры престолов»! О, пресс-конференция Путина!.. За новостями мы забываем о процессах. Просто не успеваем помнить.

Один день все говорят о блокаде «Рошен» – и на следующий день под грудой свежих новостей забывают, что она вообще была. Процессы становятся неважными, важны лозунги и заголовки – чем более громкими они будут, тем выше их шанс попасть в уши. Но это еще полбеды.

Беда заключается в том, что лавина информации просто похоронила под собой все шансы на то, что в ней есть хоть крупинка правды

Сейчас любой человек с доступом к интернету стал источником информации; СМИ цитируют анонимные твиттер-страницы, вы читаете СМИ и цитируете их бабушке за столом, а бабушка цитирует уже порядком перекрученную новость подружкам на лавочке; в итоге у конечного потребителя нет никакой возможности проверить первоисточник. Ложь? Правда? Да в общем-то уже и неважно. Через день забудут; но осадочек-то останется, и его довольно легко предсказать и срежиссировать.

На выборах в США выяснилось, что анонимные аккаунты в Twitter могут говорить неправду, и более того – влиять на десятки тысяч своих подписчиков, которые понесут ложь дальше.

Выяснилось также, что такая ложь может повлиять на результаты выборов самого могущественного правителя на планете, а следовательно, – и на судьбу этой самой планеты; впрочем, это было известно всегда, просто сейчас стало совсем очевидно.

Выяснилось, что толпы российских ботов могут повлиять на исход отделения Британии от Евросоюза, что ложь про жену президента страны на только что созданном сайте с громким названием может быть услышана и принята за правду миллионами людей, что влияет на судьбу не только Украины, но и всей Восточной Европы – у нас тут война как-никак.

Выяснилось, что правду уже не отличить от лжи – большинство населения не имеет на то ни времени, ни умений, ни даже желания.

Здравый смысл проиграл эту битву давно, но только в этом году мы стали осознавать масштабы потерь. Мы потеряли факты, потеряли правду, но теперь мы начали терять и иллюзии по этому поводу. А значит, эта битва проиграна, но не проиграна война. Пока не проиграна…

Юрий Гудыменко, «Фокус»