В Крыму усиливается давление на крымских татар

Более 60 крымскотатарских активистов оказались либо в тюрьме, либо под следствием. При этом сотни детей остались без попечения родителей.

В аннексированном Россией Крыму усиливается давление на крымских татар. Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму – таких людей больше 60 . И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен», – отметил Чубаров.

«Количество детей, оставшихся без родителей, так как те пребывают за решеткой, уже превысило сотню. Мы их считаем, потому что они нуждаются в помощи», – отметил Чубаров.

Ранее эксперты Крымской правозащитной группы заявили, что с 2014 года, после аннексии Крыма Россией, не менее 70 человек были незаконно лишены свободы в рамках политически мотивированных уголовных дел.

«Гуляй Поле»