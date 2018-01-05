Оператор «Бука» мог перепутать цель

В Голландии не исключают ошибку оператора «Бука» в качестве причины катастрофы рейса МН17.

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», сообщает «Украинская Правда».

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает бывший командир финского батальона «Бук» Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения.

По его словам, системой «Бук» управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления «Буком», нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системі «Бук», но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор «не будет знать, куда стреляет».

«Потому что неизвестно, где находится цель», – пояснил он.

При этом, отмечает эксперт, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки «Бук» против украинских самолетов – безответственное решение.

В тоже время Россия сотрудничает со следствием по делу о трагедии рейса МН-17. Однако в этом сотрудничестве хватает вопросов. Об этом заявил Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

«Скажу, что мы направили несколько официальных запросов Москве, я разговаривал с моими российскими коллегами. Если вы спрашиваете, хотят ли они сотрудничать, то я скажу так: они дали нам некоторую информацию. Хотят ли они кооперировать по-настоящему? Скажу, что многие в Нидерландах так и не могут понять, почему русским потребовалось целых два года с момента крушения, чтобы предоставить нам первичные данные со своего радара в Ростовской области», – сказал он.

«И почему они решили сделать это именно за два дня до обнародования нашего доклада о причинах крушения МН17. Тем не менее они дали нам эти данные. И я могу сказать, что кооперация есть, она непростая, как и всегда в международных расследованиях, но имеется. Следующий год покажет, идет ли она в том направлении, в котором мы хотим. Пока у меня нет никаких оснований сомневаться», – добавил прокурор.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

«Вокруг дела множество разной информации. И множество разных, мягко говоря, историй. Сначала говорили, что «Боинг» был сбит истребителем с помощью ракеты «воздух-воздух», потом — что ракетой «Бук», но из Зарощенского. В этом плане моя задача — постараться проверить и установить все факты, как бы ни было это сложно» — отмечал Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.

Отвечая на вопрос о версии российской пропаганды с истребителем СУ-25 Вестербеке подчеркнул, что «это была одна из самых фантастических версий».

Она подкреплялась весьма солидной, на первый взгляд, информацией, данными с радара, фотоснимками, там фигурировал и летчик (капитан Волошин. — Ред.)… Но когда наши эксперты стали изучать эти данные, то сразу поняли, какой это все вздор. Например, на снимках был истребитель, который по размеру превосходил «Боинг-777». Далее мы установили, что поблизости от МН17 в тот трагический час вообще не было никакого истребителя, ни одного.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что следствию удалось установить личность ключевого фигуранта по делу о сбитом над Донбасом MH17, – это генерал-полковник Николай Ткачев с позывним «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине, передает «Деловая Столица» со ссылкой на The Insider.

На записях, опубликованных для поиска свидетелей, к «Дельфину» обращаются как к Николаю Федоровичу. Совместная следственная группа (ССГ) не уточняет, какую конкретно роль он сыграл в трагедии, но причисляет его к ключевым фигурантам дела о сбитом MH17. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев – единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.

Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом «Дельфина», в The Insider сказали генералу, что хотят сделать интервью о Суворовском училище. После проведения двух независимых экспертиз для сравнения голосов «Дельфина» и Ткачева эксперты пришли к выводу, что в обоих случаях вероятность совпадения очень высокая.

«Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что «Дельфин» и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей – таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что «Дельфин» – это генерал–полковник Николай Федорович Ткачев», – подчеркивается в расследовании.

В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и в Украине в 2014 году не был.

В тоже время британская разведка MI6 уверена, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 в небе над Донбассом, имеет российское происхождение. Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, передает «Радио Свобода».

«Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров этого – чрезвычайно интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбитый самолет MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, без всякого сомнения, что российские военные поставили и потом восстановили ракетную пусковую установку)», – говорится в отчете.

В свою очередь, Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу по делу MH17, отрицает возможность сделки с Россией по рассмотрению дела о катастрофе MH17.

«В Нидерландах вопросы так не решаются. Может быть, кому-то в России трудно в это поверить, но прокурорское расследование в Голландии является независимым. Министр иностранных дел не может снять трубку и сказать мне: давай-ка, приятель, договоримся. И я не могу просить о том же ни его, ни кого-то другого. В этом преимущество Нидерландов: в расследования не вмешиваются ни политики, ни чиновники, а мы не вмешиваемся в их дела. Сейчас вы спросите меня, что в таком случае в составе следственной группы делает Украина? Ответ очевидный: преступление совершено на ее территории. И если мы хотим расследовать, нам надо делать это с ними. Скажу, что украинцы не разочаровали нас ни разу в ходе совместной работы и предоставили все данные, о которых мы просили, ничего не скрывали, не фабриковали и не прятали от нас. Это могут подтвердить и представители других стран из пятерки JIT. Мы доверяем Украине как участнику нашей группы. И добавлю: если бы МН17 был сбит с российской территории, я бы предложил включить Россию в состав следственной группы JIT», – сказал он.

«Гуляй Поле»