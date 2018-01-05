Люстрация в Латвии: Приравняли ветеранов КГБ к нацистам

Ветеран ветерану не равен: кто в Латвии получит статус участника Второй мировой войны.

Путь к примирению, попытка реванша или осознание исторической правды?

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении утвердил в четверг, 21 декабря, законопроект о статусе участника Второй мировой войны, уравнивающий ветеранов, которые сражались на стороне Красной армии, с ветеранами вермахта и союзнических войск. Однако получить статус смогут не все. «Deutsche Welle» разбиралась в деталях документа.

Дает ли статус право на социальные льготы или финансовые компенсации?

Единый статус не предусматривает каких либо социальных льгот или финансовых компенсаций. Его целью, как говорят инициаторы законопроекта, является дань памяти, примирение и признание заслуг граждан Латвии, участвовавших в глобальном конфликте и воевавших на разных сторонах. Те, кому будет присвоен статус участника Второй мировой войны, получат свидетельство и памятные нагрудные знаки. Кроме того, органы самоуправления по своей инициативе смогут вводить для людей, получивших статус, какие-либо льготы в том размере, который позволяет муниципальный бюджет. Но эта норма декларативна и для выполнения не обязательна.

Почему законопроект не делает различий между СССР и нацистской Германией?

Одним из основных принципов, на которых базируется законопроект, является концепция двух оккупаций, во многом определяющая сегодняшнее латвийское законодательство. Официальная позиция Латвии такова: страна не участвовала во Второй мировой войне, а была оккупирована поочередно двумя режимами: в 1940 году – советским, затем – нацистским, а в 1944 году вновь вернулась советская оккупация.

«Для Латвии 9 мая 1945 года не было днем освобождения от оккупации, а только освобождением от нацизма. Оккупация длилась до 1990 года», – говорит автор законопроекта, депутат латвийского сейма от партии Национальное объединение «Все для Латвии! – Отчизне и Свободе/ДННЛ» Ритварс Янсонс. Как подчеркивает парламентарий, Латвия не несет ответственности за действия других государств, участвовавших во Второй мировой войне, тем более – государств, оккупировавших страну, и эта позиция отражена в законопроекте.

Вторая мировая война, объясняет депутат Сейма, член оппозиционной партии «Согласие» Борис Цилевич, была для Латвии чем-то вроде гражданской войны. Примерно одинаковое количество людей воевали на обеих сторонах конфликта: около 130 тысяч – на советской и около 150 тысяч – на немецкой стороне. Причем как на одной, так и на другой сторонах были и добровольцы, отправившиеся служить сознательно, и насильно призванные в тот период, когда СССР или Германия имели в Латвии фактическую власть. Законопроект призван отметить заслуги тех, кто воевал против оккупационных режимов – вне зависимости от того, в рядах которого из режимов они воевали.

Кто сможет получить статус участника Второй мировой войны?

Законопроект не предусматривает предоставления статуса участника Второй мировой войны лицам, совершившим военные преступления либо преступления против человечества, а также тем, кто служил в репрессивных карательных органах.

Статус не получат бывшие члены Национал-социалистической партии Германии, те, кто служил в гестапо или СС, сотрудники КГБ и других советских спецслужб. Кроме того, на статус участника Второй мировой войны смогут претендовать лишь те жители Латвии, которые были гражданами страны или жили там легально до 17 июня 1940 года – дня, когда в страну вошла Красная армия и состоялось присоединение Латвии к СССР.

Сколько ветеранов Второй мировой войны живет в Латвии?

Точные цифры назвать нельзя – не все ветераны входят в какие-либо официальные организации, кроме того, их число постоянно уменьшается. По приблизительным оценкам министерства внутренних дел, законопроект позволит получить статус участника Второй мировой войны примерно 3 тысячам человек. Данные «Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции» говорят о том, что еще 2 тысячи жителей Латвии, сражавшихся на стороне СССР, на присвоение статуса рассчитывать не смогут. Борис Цилевич называет официальные цифры завышенными в десятки раз, и оценивает число ветеранов сотнями, а не тысячами.

Все ли депутаты Сейма поддержали принятие законопроекта?

Против принятия законопроекта в окончательной редакции голосовали депутаты партии «Согласие». Они считают несправедливым положение документа, согласно которому на статус могут претендовать лишь граждане или постоянные жители Латвии по состоянию на 17 июня 1940 года – то есть, до включения страны в состав СССР, и утверждают, что это будет способствовать не примирению, а расколу – и среди ветеранов, и в обществе.

«Мы выступали за то, чтобы статус могли получить все жители Латвии, являющиеся участниками Второй мировой войны, – говорит депутат «Согласия» Борис Цилевич. – В латвийском законодательстве есть такая формулировка: «лица, имеющие отношение к Латвии», она подразумевает как граждан страны, так и неграждан. И мы предлагали включить в проект закона именно это понятие». Сейм этот законопроект отклонил.

Оппозиция считает, что в нынешнем виде законопроект напоминает попытку реванша, поскольку на статус смогут рассчитывать почти все жители Латвии, воевавшие на стороне Германии, и лишь небольшая часть ветеранов, воевавших в советских войсках, ведь участниками войны не будут признаны также члены нерегулярных формирований – партизанского движения и подполья.

Почему законопроект приняли в более жесткой формулировке?

Изначально идея законопроекта принадлежала бывшему президенту Латвии Андрису Берзиньшу. Впервые он выступил с ней еще в 2012 году, предложив Сейму «принять политическое решение о статусе участников Второй мировой с целью примирить воевавших на разных сторонах». В варианте Берзиньша не говорилось о том, что условием для получения статуса должно быть латвийское гражданство или легальное проживание в стране до 1940 года.

Сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс называет первоначальную формулировку законопроекта «универсальным подходом к исторической справедливости». В окончательной редакции, по его словам, приоритет был отдан той исторической правде, на которой основывается вся латвийская государственность: 17 июня 1940 года считается днем оккупации Латвии Советским Союзом, а все граждане страны, призванные в армии СССР, а затем Германии, – жертвами. «В данном случае победила историческая правда, – говорит Капранс, – а она не всегда означает историческое примирение».

Мартиньш Капранс объясняет это наследством мышления политической элиты 90-х годов и исторической политики, сформированной в это время. Предоставление статуса участника Второй мировой войны гражданам СССР, в соответствии с официальной позицией правительства страны оккупировавшего Латвию в 1940 году, по словам ученого, «стало бы вызовом концепции советской оккупации, которая является существенной частью латвийского законодательства и крайне важна для понимания современного латвийского государства».

Что было необходимо для того, чтобы законопроект вступил в силу?

После того, как законопроект одобрили депутаты Сейма в уходящем году, его уже утвердил президент страны Раймондс Вейонис. У главы государства было право наложить вето, однако никто из собеседников «Deutsche Welle» не сомневался в том, что президент подпишет этот документ.

«Deutsche Welle»