Латвия приравняла ветеранов КГБ к нацистам

В Латвии сотрудников КГБ не будут считать ветеранами Второй мировой.

Участниками Второй мировой войны в Латвии не признают сотрудников КГБ, членов НСДАП и неграждан страны, сообщает «Deutsche Welle». Тем, кому присвоят статус ветерана, выдадут нагрудные значки и смогут выделять пособия.

Президент Латвии Раймондс Вейонис подписал в четверг, 4 января, закон о статусе участника Второй мировой войны. Согласно документу, такой статус не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР и Латвийской ССР.

Исключение составят лишь сотрудники финансовых и административно-хозяйственных подразделений КГБ. Участниками Второй мировой не будут признаны также члены Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП) и ее военизированных структур, сотрудники тайной полиции и служб безопасности «третьего рейха», а также лица, осужденные за преступления против человечества.

Участникам войны дадут нагрудные знаки и, возможно, пособия

Кроме того, закон распространяется только на граждан Латвии, являвшихся таковыми на 17 июня 1940 года, когда в страну вошла Красная армия и Латвия была оккупирована СССР, – и постоянных жителей республики, легально въехавших в нее до этой даты.

Последние положения вызвали критику партии «Согласие», которая составляет крупнейшую оппозиционную фракцию в сейме.

«Таким образом, граждане, ставшие таковыми в порядке натурализации, поставлены в положение граждан второго сорта», – заявил глава парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович.

Он отметил, что закон ослабляет также статус «латвийских неграждан» и исключает «наибольшую часть ветеранов Красной армии».

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство и памятный нагрудный знак. Самоуправления смогут выделять им пособия и льготы.

«Deutsche Welle»