МИД Украины предостерегает граждан страны от поездок в Россию

Департамент консульской службы МИД Украины предостерегает граждан Украины от поездок в Российскую Федерацию, подчеркнув, что это «нередко билет в один конец».

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения родным», – говорится в сообщении департамента в Twitter.

Подорож українців до Росії — нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXH pic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) January 4, 2018

В МИД напомнили предупреждение Службы безопасности Украины, которая призывает участников антитеррористической операции на Донбассе воздержаться от поездок в РФ и на временно оккупированные территории.

«Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны», – говорится в сообщении пресс-центра СБУ от 3 января.

Как сообщало «Гуляй Поле», уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире телеканала «112 Украина» предостерегла украинцев от посещения России. Лутковская подчеркнула, что в России растет количество уголовных дел в отношение украинских граждан, даже в отношение тех, кто просто выехал в Россию на работу.

«Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или в других обвинениях. Количество таких людей увеличивается», – заявила Лутковская.

В конце декабря в Москве был задержан гражданин Украины, участник АТО Олег Негода. В конце 2017-го он уехал в город Саратов к сестре.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.

Позднее «Левый Берег» сообщил о том, что российские правоохранители отпустили Негоду, он возвращается в Украину.

Так же «Гуляй Поле» сообщало о судьбе выманенного в Беларусь и похищенного российскими спецслужбами Павла Гриба, в отношение которогов Краснодарском крае возбуждено дело по статье о терроризме. Гриб был похищен, как перспективный «материал для возможного обмена». Продолжается суд и над украинским журналистом Роман Сущенко из которого ФСБ собирается сделать «украинского шпиона».

«Гуляй Поле»