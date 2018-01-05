Крым «сожрал» Резервный фонд России

Портников о том как Резервный фонд России стал Крымским фондом ее апокалипсиса.
На первый взгляд трудно найти связь между исчезновением средств российского Резервного фонда и аннексией Крыма. Необходимость тратить деньги из фонда была связана, среди прочего, с «проседанием» цен на нефть, которые больше не позволяют России жить по зарабатываемым средствам. Но тут-то мы и подходим к вопросу Крыма, пишет Виталий Портников на страницах «Крым.Реалии». Потому что дело не только в том, какие у России доходы. Дело еще и в том, какие у нее расходы.
А расходы эти, в первую очередь, связаны с оккупацией и последующей аннексией Крымского полуострова. Конечно, не потому что приходится тратить деньги на украденный полуостров – в конце концов, еще одним дотационным регионом больше. А потому что аннексия Крыма дала старт к конфронтации кремлевского режима с цивилизованным миром. Непомерные военные расходы. Новые и новые геополитические авантюры – от Донбасса до Сирии. Санкции, не позволяющие ведущим российским компаниям кредитоваться так, как до «крымского поворота». Словом, целый воз экономических, политических, финансовых, социальных проблем. И да, цены на нефть – куда же без них!
В результате Резервный фонд, который создавали для покрытия дефицита государственного бюджета Российской Федерации, исчерпался. Но дефицит бюджета никуда не делся. Расходы России никуда не делись. Все это и дальше придется покрывать. Таким образом, если «крымский вопрос» сожрал Резервный фонд, то теперь ему придется доесть Фонд национального благосостояния России.
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Этот фонд создавался для будущих поколений россиян. Для развития инфраструктуры, для инвестиций в стратегические проекты. Просто на будущее – в случае, если нефтяные цены «просядут» окончательно. Но о таком будущем в России мало кто думает.
Думают разве что о президентских выборах, которые путинский режим самодовольно назначил на трагический для России день крымской аннексии. Теперь правителю важно подойти к этим выборам, демонстрируя социальную стабильность и поддержку граждан. А значит, придется тратить деньги из последнего кошелька.
Что будет, когда и этот фонд будет исчерпан? Вы в самом деле не понимаете? Попробуем это предугадать. Если благодаря Крыму Путин и компания потратили все денежки, которые им принесла эпоха бешеных нефтяных цен, то именно Крымом Кремль начнет торговать в надежде на западную поддержку. Восстановление международного права, признание незаконности аннексии, поиск конструкции, которая помогла бы Москве сохранить лицо после отказа от Крыма в обмен на снятие санкций и западную помощь тонущему Российскому государству, – вот товар, которым смогут торговать в Кремле. И не очень дорого возьмут, как по мне.
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Так в результате одной геополитической авантюры Россия утратит и Резервный фонд, и Фонд национального благосостояния, и перспективы развития страны и, конечно же, Крым. Об испорченных отношениях с Украиной и загубленных жизнях и судьбах тысяч людей, погибших на фронтах «гибридной войны», томящихся в тюрьмах, вынужденных оставить родные дома я уж и не говорю – об этом и так пишут и говорят в Украине ежедневно. А скоро – когда позолота режима облупится – о том же начнут рассказывать и российские журналисты.
Виталий Портников, «Крым.Реалии»