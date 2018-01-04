Геращенко напомнила ОБСЕ об единой Украине

Геращенко отчитала наблюдательницу ОБСЕ за использование терминов «ДНР» и «ЛНР».

Участник переговоров в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассказала наблюдателю миссии ОБСЕ, как правильно называть оккупантов Донбасса. Об этом она сообщает в Facebook.

«В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в «ЛНР» – «ДНР». Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории — это ОРДЛО и нет никаких «ДНР» – «ЛНР», – пишет Геращенко.

Для українських представників в Мінській гуманітарній підгрупі( де працюють також В. Медведчук, й залучені як експерти о… Опубліковано Iryna Gerashchenko 4 січня 2018 р.

По ее словам, наблюдатель покраснела и извинилась.

«Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и оно должно соответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск — это Украина!» – отметила вице-спикер.

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