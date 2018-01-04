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Новости

В России участились случаи открытия уголовных дел против украинцев

«Гуляй Поле»
04 января 2018

Лутковская посоветовала не посещать Россию не только участникам АТО, но и ищущим работу украинцам.

В России участились случаи несправедливого открытия дел против граждан Украины, которые работают в России и собирались вернуться обратно или расторгнуть контракт. Об этом в эфире «112 Украина» сказала уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская.

«Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию РФ, был недоволен условиями контракта или выполнением контракта, как только собирался вернуться обратно и разорвать контракт, оказывался за решеткой с обвинениями или в том, что он перевозит курительные смеси с наркотическими веществами, или в других обвинениях. Количество таких людей увеличивается», – заявила Лутковская.

Также омбудсмен настоятельно рекомендует не посещать Россию всем участникам АТО.

«Советовала бы не только в связи с тем, что сегодня у нас проводится АТО, участникам АТО, я просила их не ехать на территорию РФ», – заявила Лутковская.

Служба безопасности Украины накануне заявила, что российские спецслужбы ведут охоту на украинских граждан на территории РФ и их задержание в соседнем государстве имеет системный характер.

«Гуляй Поле»

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