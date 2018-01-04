Из журналиста Сущенко в России хотят сделать шпиона

ФСБ проводит соответствующую спецоперацию.

ФСБ рассчитывает, что Роман Сущенко после обработки признается на камеру, что он не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины. Подобно тому как это произошло в Беларуси с Павлом Шаройко. Об этом в своем интервью «Фактам» завил известный российский адвокат Марк Фейгин.

«Я понимаю, почему они торопятся убрать меня из дела, лишив статуса адвоката. Если это получится, то после они смогут ввести нового адвоката, а потом выводить Сущенко на суд с послушным, неконфликтным защитником и все делать, как им нужно. Они надеются, что с другим адвокатом это будет намного проще…» – заявил адвокат.

В ФСБ прекрасно понимают, что, если они попытаются надавить на Романа Сущенко, то тогда при посредничестве Марка Фейгина это станет известно международной общественности. Поэтому ФСБ пытается, используя Анатолия Шария, исключить Марка Фейгина из процесса по делу Романа Сущенко.

По делу Романа Сущенко на российские власти и лично Владимира Путина сейчас активно повлиять Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Курт Волкер и Петр Порошенко…

«Они все время настаивают: давайте отпустим журналиста, давайте проявим гуманизм… Собственно, речь идет об очередном политическом обмене и договоренностях на самом высоком уровне. Так было с Надеждой Савченко», – подчеркнул Марк Фейгин.

«Гуляй Поле»