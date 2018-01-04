Шарий тесно связан с кремлевской администрацией

По информации адвоката Фейгина, Шарий непосредственно контактирует с Сурковым.

Известный украинский журналист Анатолий Шарий, живущий в Голландии имеет непосредственные контакты с помощником президента Владимира Путина по вопросам Украины Владиславом Сурковым и бывшим заместителем главы президентской администрации Виктора Януковича – Андреем Портновым. Об этом в своем интервью «Фактам» завил известный российский адвокат Марк Фейгин.

«В Украине о Шарие известно многим, но в России нет, хотя он, судя по всему, контактирует с аппаратом Владислава Суркова и с Андреем Портновым, часто интервьюирует бывших украинских чиновников, которые сбежали и отсиживаются в России…», – заявил адвокат.

Марк Фейгин так же рассказал, что в настоящее время представляет интересы сестры Анатолия Шария. Сестра Шария подала на своего брата заявление в полицию Нидерландов, обвинив в преступлениях сексуального характера. Участие в этом процессе может стоить Марку Фейгину адвокатского статуса. Анатолий Шарий подал на него жалобу в Адвокатскую палату Москвы.

«Гуляй Поле»