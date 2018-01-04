Лутковская заявляет, что экс-мэр Торецка Слепцов и еще 6 человек отказались от обмена в последний момент

Лутковская рассказала, как мэр Торецка отказался от передачи боевикам.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что мэр Торецка Донецкой области Владимир Слепцов и еще 6 человек отказались от передачи ОРДО в рамках обмена пленными 27 декабря 2017 в последний момент. Об этом Лутковская сообщила в эфире канала «112 Украина».

«Так произошло с ним и еще 6 людьми, которые уже приехали на неподконтрольную правительству территорию и уже там четко сказали: мы не хотим здесь оставаться, а хотим вернуться на подконтрольную Украине территорию», – сказала Лутковская.

Она добавила, что знает Слепцова лично и знает его состояние здоровья, поэтому отправила его обратно в первую очередь в автобусе с журналистами.

А остальных 6 позже перевезли, «так ни один человек без его воли не может быть оставлен ​​на неподконтрольной территории».

По ее словам, за неделю до освобождения было 20 человек, которые колебались, какое решение им принимать.

«И не уверена, что эти 7 входили в эту двадцатку, это могли быть другие люди. Человек приехал, получил решение суда или указ о помиловании и решил оставаться», – пояснила она.

По словам Лутковской, представители ОРДО не препятствовали.

Кроме того, Лутковская отметила, что ждала в Горловке до конца обмена, и вывозила с собой последнего семьдесят четвертого заложника, «которого сначала потеряли и не привезли».

«Гуляй Поле»