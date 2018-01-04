Путин, Госдеп, Мозамбик и коррупция

Дворники из США: Почему американцы «подметают» коррупцию Путина в Мозамбике.

Министерство юстиции США совместно с ФБР открыло расследование в отношении банков: российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas относительно их участия в проведении сделки по привлечению компаниями Мозамбика облигационных займов на $2 млрд, пишет Алексей Кущ на страницах «Деловой Столицы».

«Коррупционеры всех стран – остерегайтесь» – примерно так отныне будет звучать лозунг нового «интернационала». Как говаривал еще Джон Рональд Руэл Толкин в своем эпосе «Властелин колец»: «Мир изменился». Не понять это могут только «гномы» из коррупционного подполья, которые роют «жадно и глубоко». Мир цифрового банкинга и глобальных систем финансового мониторинга полностью перевернул представления чиновника о том, что можно украсть и главное – у кого нельзя красть. Все больше стран становятся участниками BEPS (base erosion and profit shifting), под которым подразумевается система противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения. Система BEPS создана по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран «Большой двадцатки».

Среди направлений работы – усовершенствование налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК), трансфертное ценообразование, недопущение использования международных соглашений об избегании двойного налогообложения в качестве инструмента для размывания налоговой базы. Уже давно за действующими в мире механизмами отмывания грязных доходов присматривает Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

И BEPS, и FATF так или иначе вносят свою лепту в мировую борьбу с коррупцией, ведь чиновники для получения незаконной выгоды и ее легализации используют все функционирующие на данный момент элементы системы так называемого международного структурирования бизнеса, которую простыми словами стоило бы назвать несколько проще: получил – вывел – обналичил.

Главными инициаторами борьбы с коррупцией в ближайшее время станут следственные органы США и ЕС. Знаменитый американский принцип: «Да, он сукин сын, но это наш сукин сын», уже перестает действовать. Изменился баланс издержек. Это раньше можно было тратить несколько десятков миллионов долларов в год на поддержку какого-нибудь «Самосы» и реализовывать благодаря этим мизерным инвестициям свои геополитические планы. В настоящее время баланс подобной политики стал глубоко отрицательным.

Допустим, вы поддерживаете некоего местного «царька», который дразнит вашего геополитического противника, крутит ему фигуры из пяти пальцев и, вообще, ведет себя как «наш парень». Но при этом он безбожно грабит собственный народ, набивая за обе щеки государственное добро. В прежние годы эмиссаров такого «бонзы» приветливо ждали, например, в Цюрихе, где обещали Private banking, анонимные счета и финансовые транзакции в любую точку мира.

Но в итоге правления подобных клиентов в их странах с занятной частотой начали вспыхивать всевозможные революции, которые по своему влиянию выходили далеко за пределы одной страны и вели к системной региональной дестабилизации. Вспыхнувший пожар уже просто так не потушить. Нужны миллиардные вливания со стороны развитых стран, которым ни к чему миллионные потоки беженцев и кредиты международных финансовых организаций, того же МВФ и Всемирного банка. И дебет с кредитом в мировом гроссбухе перестал сходиться, сальдо загорелось «красным»: выгоды от использования коррупционных капиталов были несоизмеримо ниже того урона, который они наносят системе мировой экономики.

Где-то в Вашингтоне в один прекрасный день вдруг решили, что отныне деньги американских налогоплательщиков не будут расходоваться на спасение стран, страдающих от коррупционных режимов. А если и будут, то с последствиями для виновников «торжества».

Министерство юстиции США совместно с ФБР открыло расследование в отношении банков: российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas относительно их участия в проведении сделки по привлечению компаниями Мозамбика облигационных займов на $2 млрд. Американские следователи подозревают, что часть этих денег «подогрела» местных чиновников. Схема была примерно следующая: в 2013-2014 гг. оборонные компании, входящие в структуру управления министерства обороны этой африканской страны, привлекли указанную выше сумму для финансирования заказа на поставку оборудования компании Privinvest. В процессе организации размещения ценных бумаг банки, которые выступали в роли своеобразных организаторов выпуска, не сообщили, что параллельно выдали этим же компаниям кредит на $1,2 млрд (ВТБ и Credit Suisse).

В результате всей этой денежной лихорадки Мозамбик так и не смог пояснить инвесторам, куда ушел примерно миллиард долларов. Итогом этого скандала стало прекращение сотрудничества Мозамбика и МВФ: фонд принял решение о приостановлении кредитования этой страны. К процессу расследования подключились следователи США, Великобритании и Швейцарии. Более того, МВФ заказал отдельное частное расследование детективам международной компании Kroll, весьма известной и в нашей стране, ведь «кроллам» довелось вести расследования и против украинских высокопоставленных чиновников. Кстати, следователям этой компании удалось выяснить, что привлеченные средства шли напрямую поставщику оборудования, а не мозамбикским компаниям, при этом цена контрактов якобы была завышена на $700 млн.

В настоящее время следователи ФБР, которые специализируются на раскрытии дел по мошенничеству с ценными бумагами, выясняют, кто из высших чиновников страны был причастен к данным махинациям. Конечной целью расследования будет не только поиск местных коррупционеров, но и оценка действий трех упомянутых выше банков относительно того, не было ли в их действиях угрозы доведения Мозамбика до суверенного дефолта, ведь в результате привлечения столь внушительных сумм внешний долг страны вырос на 25% и Мозамбик объявил частичный дефолт по текущим кредитным обязательствам. Как заявил Адриано Нувунга (Центр за честность в обществе): «Очевидно, что здесь не идет речь о займе денег, по крайней мере, традиционным способом, на развитие страны».

По данным МВФ, коррупция ежегодно наносит ущерб мировой экономике на сумму от $1,5 трлн до $2 трлн, хотя скрытые влияния коррупции проявляются значительно глубже и в более долгосрочной перспективе, так что сумму ущерба можно с уверенностью удвоить. Как заявила по этому поводу глава МВФ Кристин Лагард: «Никто из нас не шокирован – мы знаем, что коррупция является проблемой, и мы пытаемся что-то с этим сделать».

Самое ужасное последствие коррупции – это тяжелая форма фрустрация в обществе, которая проявляется в тщетном ожидании улучшения ситуации в ближайшем будущем. Это глубинная психотравма в масштабах целой страны, где один за одним сменяются коррупционные правители и все возвращается на круги своя, плодя все новые и новые «потерянные поколения».

Согласно данным индекса восприятия коррупции, который рассчитывается экспертным путем международной неправительственной организацией Transparency International, Украина расположилась на 131-м месте из 176 стран, на одной ступени с такими странами, как Иран, Казахстан, Непал и РФ, причем наше движение по шкале индекса в последние четыре года было практически идентичным с «полетом шмеля» россиян: улучшение рейтинговой оценки с 26 до 29 – у нас и с 28 до 29 – у РФ.

Более того, согласно исследованиям международной аудиторской компании Ernst&Young, наша страна занимает первое место по уровню коррупции в сфере бизнеса.

Как показывает аналитика Transparency International, главные проблемы стран Восточной Европы – это нарастание волны популизма, когда наиболее богатые люди страны смогут легализовать свои коррупционные схемы и управлять мнением электората. В странах СНГ до сих пор практикуются такие реликтовые формы коррупции, когда депутаты или губернаторы одновременно являются владельцами бизнеса, не встречая общественного сопротивления. Крупные финансово-промышленные компании продолжают с помощью механизмов лоббизма влиять на принятие законов, регулирующих их деятельность и позволяющих им получать неконкурентные выгоды.

На данном этапе Запад пытается соблюдать некоторую последовательность шагов. Вначале он настоятельно предлагает странам с коррупционной закваской самим принять необходимые антикоррупционные законы и создать новые следственные и судебные органы. Если процесс пробуксовывает – подтягиваются многочисленные консультанты. Если и это не поможет, тогда придется уже тратить деньги налогоплательщиков США и ЕС и подключать к расследованию следователей, например ФБР. «Зло должно быть наказано» – именно этот принцип отныне заменит слепую поддержку ручных «сукиных сынов». И в Вашингтоне не будут спешить, тем более что все финансовые ходы «местных» элит уже давно записаны в книге «коррупционной жизни».

Кстати, в Украину в ближайшее время приедет эстонское усиление: бывший заместитель генерального директора полиции безопасности и советник адвокатского бюро Nove Эрик Хелдна создаст в нашей стране экспертную группу, которая будет мониторить ситуацию в секторе борьбы с коррупцией. Эта группа будет работать в рамах европейского проекта EU Anti-Corruption Initiative in Ukraine (EUACI) 2017-2019. Результатом работы западных консультантов должно стать сокращение уровня коррупции в нашей стране до общественно безопасного уровня. Трудно сказать, насколько эстонский опыт будет применим у нас. Это в Эстонии практически все коррупционеры известны. То ли дело Украина, где уровень коррупции в обычном районе Киева в таком вопросе, как размещение МАФов, даст фору всей эстонской коррупции вместе взятой…

С другой стороны, очень не хочется, чтобы за наших коррупционеров взялись по «мозамбикскому» счету. И не потому, что «птичку, то есть коррупционера, жалко», а потому, что это уже почти волчий билет, с которым не пускают в клуб развитых стран. Ведь там давно принято подчищать за собой, а не ждать дворника из США.

Как показывает практика, коррупция есть даже в такой стране, как Дания, которая занимает первое место по невосприимчивости к коррупции. Например, в прошлом году 20 членов датского парламента их 179 его членов не сообщили о своих зарубежных активах и финансовых транзакциях. Иными словами, баловались офшорами. Единственное отличие датчан от нас заключается в том, что вслед за вскрытием этих фактов срабатывает четкая причинно-следственная связь в виде политической и уголовной ответственности. Не само зло пугает людей, а его безнаказанность и непобедимость. Чтобы избавить украинцев от чувства социальной фрустрации и объединить их для достижения общей цели экономического роста, зло должно быть загнано «за Можайск». И желательно с помощью наших «березовых веников», а не дворника из США с китайской метлой…

Алексей Кущ, «Деловая Столица»