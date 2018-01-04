Климкин и Габриеэль не смогли попасть на линию разграничения в АТО

Посещение линии разграничения в АТО входило в планы совместной поездки министров.

Главы министерств иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли попасть на линию разграничения на Донбассе. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — отметил министр.

Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця. pic.twitter.com/dIx8dmwUyJ — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 4, 2018

По его словам, он и Габриель планируют осуществить совместную поездку на Донбасс позже в январе.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что Германия поддерживает украинский план миротворческой миссии на Донбасе. Павел Климкин так же напомнил о незаконности присутствия немецкого бизнеса в Крыму.

«Гуляй Поле»