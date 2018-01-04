123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Климкин и Габриеэль не смогли попасть на линию разграничения в АТО

«Гуляй Поле»
04 января 2018

Посещение линии разграничения в АТО входило в планы совместной поездки министров.

Главы министерств иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли попасть на линию разграничения на Донбассе. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины.

«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — отметил министр.

По его словам, он и Габриель планируют осуществить совместную поездку на Донбасс позже в январе.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что Германия поддерживает украинский план миротворческой миссии на Донбасе. Павел Климкин так же напомнил о незаконности присутствия немецкого бизнеса в Крыму.

«Гуляй Поле»

Tags: Германия, донбасс, миротворцы, Россия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены