Саакашвили, Курченко и Тимошенко должны быть на одной скамье подсудимых

Суд над Саакашвили: Когда Тимошенко назовут соучастницей Курченко.

Из-за неявки депутатов-поручителей, апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы Генпрокуратуры на отказ назначить меру пресечения экс-главе Одесской области, пишет на страницах «Depo.Власть» Юрий Васильченко.

На суд явился только один поручитель – нардеп Юрий Деревянко. Виталий Куприй не доехал, а Юлия Тимошенко и ее соратники по «Батькивщине» Игорь Луценко и Алена Шкрум просто не пришли. Не было и любимца всех соцопросов Анатолия Гриценко. Чтобы соблюсти процессуальную чистоту, обвинение попросило перенести рассмотрение дела. Что Саакашвили тут же назвал слабостью. На самом деле, речь идет о способе защиты, избранном адвокатами Михо – политики-поручители намеренно не являются в суд, чтобы его переносили.

Могли ли они изменить свое мнение в отношении лица, за которое поручились, как считает прокуратура? Скорее, названные деятели разделяют позицию Саакашвили о подтасовке результатов недавней экспертизы, которая подтвердила подлинность голосов экс-главы Одесчины и олигарха-беглеца Сергея Курченко. Поэтому, если в ГПУ действительно стремятся обжаловать отказ суда назначить меру пресечения Саакашвили, следует не ожидать у моря погоды, когда Тимошенко или Гриценко изменят свое мнение о разговорах Михо с «кошельком» Януковича, а настаивать на скорейшей отмене решения Печерского судьи Ларисы Цокол.

Кроме того, что и 11 января названные народные депутаты не придут на судебное заседание, можно сделать и другие выводы. Первый – Саакашвили вновь призвал оппозиционеров за их счет расширить протестные акции, но они опять его не услышали. Брать на поруки Михо, чтобы тот на свободе имел медиа-площадки для поливания грязью Порошенко – одно, а становиться плечом к плечу со скандальным политиком – совсем другое. На публике они будут заявлять о фальсификации аудиозаписей, обнародованных Генпрокуратурой, и на самом деле прекрасно знают, что разговоры настоящие.

Второй вывод – на суде в очередной раз была шумная группа поддержки Саакашвили. В ее рядах пользователи сети идентифицировали кое-кого из участников вчерашней акции под столичным главком МВД и ГПУ, где требовали беспристрастного расследования гибели Ирины Ноздровской. Как оказалось, та была не только внештатной помощницей «фронтовички» Татьяны Чорновол, но и работала с Иваном Лозовым, бизнесменом, соратником Саакашвили. Так что, не исключено, что шум вокруг гибели Ноздровской используют для усиления медиа-эффекта в деле Михо, ведь атаки направлены против ненавистных апатриду руководителей МВД и ГПУ — Арсена Авакова и Юрия Луценко.

Третий вывод – Саакашвили очень боится депортации в Грузию. Сегодня он повторил легенду о заговоре олигархов, поскольку в Тбилиси параллельно идет другой суд над ним. То есть, ехать домой и там предстать перед судом для бывшего президента Грузии значительно страшнее, чем жить в подвешенном состоянии в Украине. Поэтому мы и в дальнейшем будем наблюдать за околоюридической казуистикой защиты Саакашвили, цель которой – спасти клиента от депортации. А политические лозунги, обвинения в сговоре официального Киева и Тбилиси с Путиным и так далее – элементы этой технологии.

Четвертый вывод – избирательность в оценках событий со стороны так называемых ЛОМов. Судья Цокол, которая выпустила Саакашвили, молодец, а то, что она имеет за плечами шлейф скандальных решений, в расчет не берется. Сегодняшний судья тоже молодец, потому что перенес заседание. А судья Вышгородского суда, даже бывший, чьим племянником называют Дмитрия Россошанского, которого сетевые «следователи и прокуроры» подозревают в причастности к убийству Ноздровской – виноват без суда и следствия. Пьяного судью Киево-Святошинского района, который вчера совершил ДТП на Ford Mustang, призывают линчевать. А сотни водителей, которые под мухой летают по нашим автодорогам, остаются вне поля зрения.

Вчера у Саакашвили был еще и второй суд, против Государственной миграционной службы. Экс-президент Грузии судится за то, что его не признают лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Если Окружной админсуд оставит жалобу скандального политика без удовлетворения, это даст все законные основания еще до Рождества отправить его куда подальше из нашей страны. И можно не сомневаться – когда судья встанет на сторону Саакашвили, его назовут новым героем, как Цокол, а если нет, то для политизированных пользователей соцсетей он станет врагом номер один.

Юрий Васильченко, «Depo.Власть»