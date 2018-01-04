Саакашвили и Барон Мюнхгаузен

Саакашвили и его политическая клоунада: трагикомическое развитие событий.

Если была возможность задать вопрос – пишет Вахтанг Маисая в своем блоге на страницах портала «КорреспонденТ» – ставшим актуальным в контексте событий в Украине в 2017 году, что общего между двумя героями разных эпох — модернистской и пост-модернистской, то чтобы спросили?

Или проще сказать, что общего и разного между двумя персонами этих эпох: Михаилом Саакашвили и Бароном Карлом Мюнхгаузеном, то следует выделить, что обе эти личности жили в разные века – Саакашвили в 21-м веке, Барон Мюнхгаузен в 18 веке и что первый является плебеем, а второй был дворянином, оба были иностранцами (первый грузин, второй немец), но в итоге оба делали одну и ту же работу – делали и творили во имя государственных интересов России (вольно и невольно) и служили де-факто русскому правителю, только естественно в разные эпохи.

Кстати, очень похожа манера Михо Саакашвили держать себя в общественных местах с его визави из прошлого. Вот так описывают его действия: «Обычно он начинал рассказывать после ужина, закурив свою огромную пенковую трубку с коротким мундштуком и поставив перед собой дымящийся стакан пунша… Он жестикулировал всё выразительнее, крутил на голове свой маленький щегольской паричок, лицо его всё более оживлялось и краснело, и он, обычно очень правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».

Примерно так же описывает действия и сам Михо Саакашвили, который в отличии от своего «боевого» исторического соратника вместо трубки, употребляет более сильные средства, в виде сильно действующих наркотических средств. Из-за этого фактора рассказы современного Барона более фантастические и пахнут высокой доли бравады – на примере сумасбродного рассказа в то время еще в ранге президента Грузии в 2010 году, давая интервью грузинскому телевидению, он рассказывал как он лично управлял штурвалом самолета и в облаках спрятался когда за ним гонялись лучшие асы российской военной авиации, в количестве двух эскадрильи.

А что их объединяет? Прежде всего, это склонность ко лжи и созданию басен. В этом они оказались большими умельцами. Кстати, самое крутое явление произошло в конце 2017 года, когда вдруг, Михаил Саакашвили в прямом эфире в своем подконтрольном пропагандистском телевидении «Рустави-2» (который ассоциируется в Грузии с печально известной программой «Время» советской эпохи) прямо заявил (цитирую слово в слово) что он вытащит Украину из пучин и трясин, проблем и тяжб, так как же как Барон Карл Мюнхгаузен вытащил самого себя из трясины, схватив себя за волосы. Это было сказано в прямом эфире и абсолютно в серьезном тоне и даже его же преданный и оплачиваемый журналист опешил и в течении минуту не мог продолжить интервью уже с новым «Бароном Мюнхгаузеном» 21-го века, по имени Михо Саакашвили.

Да, даже в бытность наших дней, былины становятся реальными как говорил знаменитый товарищ Саахов (созвучный по фамилии с Михом Саакашвили) в любимом нами советской комедии «Кавказская пленница». Конечно, Михаил Саакашвили сказал правду в том плане, что он и не собирается решать проблемы Украины или наоборот, он собирается так же справится с проблемами Украины как Барон Мюнхгаузен выкарабкивался из болота. Ну это уже клинический факт.

Поэтому вся это возня с анонсированным Саакашвили о революции типа «нового Майдана» и со всеми вытекающими последствиями только и есть большой миф и новом вранье «нового Барона Мюнхгаузена». И из этого следует, что вся эта искусственная инсценировка «нового майдана» скоро закончится и все участвующие стороны разойдутся по своим местам, в том числе и Михо Саакашвили. Кстати, его друзья в Вашингтоне тоже сильно разочарованы в Михо Саакашвили и уже дистанцируются от него, а без их помощи Михо Саакашвили никто.

Так, например, его же близкий друг и бывший высокопоставленный чиновник госдепартамента и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, в интервью, которое он дал телекомпании «Настоящее Время» подчеркнул, что, несмотря на то что Саакашвили является мужественным человеком, у него очень мало сторонников в Украине и намекнул на то что, все попытки дестабилизации ситуации в Украине на руку только соседу с севера. Этим он намекнул, что Саакашвили фактически своими действиями помогает России в продвижении ее политической линии относительно Украины.

Кстати, в декабре 2017 года от Саакашвили открестились даже в кулуарах Белого дома. Президент Трамп подписал указ о военном бюджете США в размере 692 млрд. долларов, из них примерно 350 млн. долларов были выделены для нужд укрепления обороносбособности Украины и вряд ли, не поддерживая руководство страны во главе президента Петра Порошенко, Трамп утвердил бы столь высокие ассигновании для Украины. К этому следует добавить и высказывания близкого окружения Саакашвили в Грузии, в виде сторонников «Европейской Грузии» оппозиционной политической партии, которые уже официально называют Михо не иначе как «политический бомжем». То есть все карты Михо Саакашвили, пардон, Барона Михо Саакашвили уже биты и политические дни, в виде «Дни Турбиных» уже сочтены.

Но самое интересное, что благодаря Михо Саакашвили в политическом лексиконе появился термин «политическая клоунада» и этим он внес несравненно большой вклад в развитие политологии в целом. А особенно виртуозно проведенные им политические выкрутасы на крыше собственного дома и его «исторический» прорыв через госграницу уже являются шедеврами политической клоунады, не только в Украине, но и в Грузии тоже. Так дождемся у еще одного «шедевра» полета ядром на Луну…..Барона Михо Саакашвили…..

Вахтанг Маисая, «КорреспонденТ»