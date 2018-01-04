Итоги года от Марии Лондон

В Новосибирске сняли с эфира программу Марии Лондон «Кстати о погоде».

В своем последнем ролике Мария Лондон просто перечисляет «достижения» российских властей за ушедший год. Но достижения таковы, что ролик сняли с эфира и просмотров в сети.

Автор и ведущая Мария Лондон сообщила, что проект может быть закрыт минимум на три, а скорее всего на шесть месяцев, сообщает сайт «Gazetka».

Кроме того, она не исключила, что «Кстати о погоде» могут вообще не вернуть в эфир телеканала «Регион ТВ».

«Гуляй Поле»