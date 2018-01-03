Германия поддерживает украинский вариант миротворческой миссии на Донбассе

Миротворцы должны полностью контролировать оккупированный Донбасс.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен также распространяться на оккупированную территорию, а ее участники должны быть вооружены. Это сообщает «Интерфакс-Украина» с совместной пресс-конференции с министров иностранных дел Украины Павла Климкина и Германии Зигмара Габриэля.

«Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна пребывать на оккупированной территории, а не охранять только, в виде малочисленной группы, представителей ОБСЕ», – заявил Габриэль.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, если миротворцы будут находиться только на линии столкновения, то это будет «новой границей в Украине».

«Мы будем совместно с нашими французскими коллегами, а также со всеми странами, которые входят в Совет Безопасности ООН, работать над тем, чтобы ввести настоящую миротворческую миссию ООН на Донбасс», – сказал Габриэль.

Как известно, Россия перехватила инициативу Украины на счет миротворцев на Донбассе – и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.

Украина настаивает на миротворцах по всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.

Также Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.

13 ноября 2017 года Волкер передал Суркову дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе. Но российская делегация назвала приемлемыми только 3 из 25 пунктов.

«Интерфакс-Украина»