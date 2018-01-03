Украина напомнила о незаконности немецкого бизнеса в Крыму

Украина найдет рычаги влияния на немецкие компании, которые считают Крым российским.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает «Украинская Правда».

«Я считаю, что это (история с турбинами Siemens в Крыму – ред.) стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ретейлерам – например, Volkswagen или Adidas – Крым считать территорией России. Мы их, безусловно, достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», – заявил Климкин.

Он подчеркнул, что Украина приложила много усилий для того, чтобы мошенничество России, как в случае с поставками турбин Siemens в оккупированный Крым, больше не повторилось.

Как известно, в оккупированном Россией Крыму выявлены факты торговли представительствами немецких компаний Adidas, Puma и DHL.

Также известно, что на полуострове работают немецкие автомобильные бренды BMW и Mercedes-Benz.

«Украинская Правда»