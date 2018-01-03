«Альфа-банк» отказывается обслуживать предприятия ВПК России

Это связано с минимизацией рисков от санкций введенных против России.

Это сообщил радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев. По его словам, предприятия российского оборонного комплекса составляли значительную часть кредитного портфеля «Альфа-банка».

«Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», – пояснил Сысуев в комментарии «Эхо Москвы».

Ранее, 29 декабря, о том, что «Альфа-банк» перестал обслуживать из-за санкций оборонные предприятия, сообщил в интервью журналу «Forbes» его совладелец Михаил Фридман. В нем бизнесмен сообщил, что на состояние российских банков влияют западные санкции.

«Альфа-банк, например, обслуживал большое количество оборонных предприятий. Теперь это запрещено санкциями», – сказал он тогда.

При этом Фридман уточнил, что оборонные предприятия в основном финансировались государством.

«Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню», – сказал он.

В январе 2015 года Альфа-банк заявил о закрытии своего представительства в Нью-Йорке из-за введенных против России санкций. Объяснялось это запретом американским компаниям инвестировать в российские акции.

«В случае изменения ситуации мы всегда можем восстановить свое присутствие на американском континенте. Для этого не требуется долгого оформления лицензий», – заявил тогда «РБК» представитель Альфа-банка Леонид Игнат.

Отказ «Альфа-банка» от обслуживания российских оборонных предприятий не окажет на него существенного влияния. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Андрей Нечаев.

«Уйдет какая-то часть активов и пассивов, но вряд ли для «Альфа-банка» оборонные предприятия играли ключевую роль в обороте. Не думаю, что ему что-то всерьез грозит, хотя потеря хороших клиентов – это всегда тревожно», – сказал эксперт.

При этом Андрей Нечаев обратил внимание, что вряд ли «Альфа-банк» отказался обсуживать предприятия Минобороны по собственной инициативе.

«В основном оборонные предприятия работают с государственными банками, и вряд ли банки по собственной воле могут перестать их обслуживать. Но и в Минфине, и в Минобороны, и в Центробанке обсуждался вопрос, чтобы выделить целевой банк для обслуживания именно предприятий ВПК. Претендовал на это банк «Российская финансовая корпорация», – заключил он.

«Гуляй Поле»