Прогнозы и ожидания в Крыму

Без Аксенова, но с мостом: что ждет крымчан в 2018 году.

В начале января время делать прогнозы, как пройдет в Крыму 2018 год. Как на полуострове пройдут выборы президента соседней России? Удастся ли запустить теплоэлектростанции – и что это даст Крыму? Каким будет туристический сезон? На эти и другие вопросы Крым.Реалии ответили эксперты, пишет Иван Путилов на страницах «Крым.Реалии».

Ожидается, что первым масштабным событием года в Крыму станут выборы президента соседней России. Они запланированы на 18 марта – день подписания договора о «присоединении» полуострова к России.

Крымский политолог Дмитрий Омельчук считает, что никаких сюрпризов на этих выборах не произойдет – подавляющее большинство избирателей на полуострове отдаст свои голоса за Владимира Путина.

«Выборы, конечно, пройдут в Крыму довольно успешно. Крым даст один из высоких процентов в поддержку Путина. Но не совсем понятна сегодня ситуация с явкой. Это один из моментов, который в общем-то остается открытым», – отметил политолог.

Дискуссионным вопросом для политических экспертов остается: уйдет ли Аксенов с поста главы Крыма после выборов. Дмитрий Омельчук убежден, что он останется.

«Сейчас не уйдет. Он пользуется доверием президента. Он «Че Гевара», герой «крымской весны». И никуда его не денут. Разве что, извините, в аварию попадет. Никуда! Пройдет еще определенное время. Года два еще все здесь будет так. Перемены начнутся не столько с главы Крыма, сколько с главы Госсовета, потому что это выборная должность», – предположил Омельчук.

Иное мнение у крымского политолога, проживающей в Киеве, Евгении Горюновой. Она склоняется к тому, что Аксенов все же уйдет в отставку. «Скорее всего, Аксенов у власти не удержится – он свою миссию уже выполнил. И вряд ля его преемник будет из местных – пришлют очередного варяга из России», – считает она.

По прогнозам Горюновой, после победы Путина на очередных выборах крымчанам не следует ждать ничего хорошего.

«Жить станет еще сложнее, еще дороже – резервные фонды пустые, поэтому будут повышать акцизы, налоги на бизнес, будут расти коммунальные платежи, цены, скорее всего, курс рубля существенно снизится. И, безусловно, усилятся политические репрессии против всех, кто не поддерживает политику Путина», – считает эксперт.

Запуск ТЭС под вопросом

Одними из самых важных инфраструктурных объектов, которые планируют запустить в 2018 году, являются теплоэлектростанции в Симферополе и Севастополе. Как известно, на данный момент электроэнергия в Крым поступает по так называемому «энергомосту». Он представляет собой четыре кабельные линии, которые передают электричество из Кубани, суммарной мощностью 810 МВт. Этого полуострову не хватает, поэтому соседняя Россия решила построить в Крыму две парогазовые электростанции, мощностью по 470 МВт.

В первой половине 2017 года их строительство шло по плану, но в июне вокруг этих объектов разгорелся громкий международный скандал. Немецкая корпорация Siemens заявила, что две турбины их производства были незаконно перевезены в Крым. Компания утверждает, что, согласно контракту, она продала свои установки для ТЭС в Тамани. Однако они были перемещены в Крым для использования при строительстве станций в Симферополе и Севастополе, а это запрещено санкциями Евросоюза.

Этот скандал обернулся тем, что Siemens вышла из российской компании «Интеравтоматика», а к должностным лицам, причастным к перевозке турбин в Крым, были применены европейские санкции.

Запуск первого блока ТЭС в Севастополе и Симферополе запланирован на конец мая 2018 года. Но, по мнению экспертов, из-за конфликта «Ростеха» и Siemens ввод станций в эксплуатацию может затянутся.

«Поскольку эти турбины были построены с применением технологии Siemens, а Siemens в дальнейшем отказалась их обслуживать, эти турбины придется запускать без технической помощи Siemens. В частности, без помощи по программному обеспечению и, возможно, по некоторым сюжетам, связанным с технологией», – отметил эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Сам он склоняется к тому, что крымские станции все-таки успеют запустить в срок. Аналитик обосновывает это тем, что существуют механизмы, позволяющие в этой ситуации обойтись без помощи немецкой корпорации. В частности, по его словам, в самой России тоже есть энергетические школы, которые занимались турбинными вопросами, и, кроме того, не исключено, что Siemens окажет «Ростеху» консультационную помощь неофициально.

«Я думаю, что технически запустить эти турбины удастся. Удастся ли их эксплуатировать без открытой помощи Siemens – это вопрос дискуссионный. Некоторые считают, что эти турбины проработают некоторое время, а потом – сломаются, просто говоря», – сказал Митрахович в комментарии Крым.Реалии.

По его прогнозу, если станции все-таки не смогут работать без помощи Siemens, то «Ростех» будет вынужден строить новые электростанции, создавая турбины меньшей мощности. В этой ситуации проблема энергодифицита в Крыму будет сохранятся, и в пиковые периоды потребления зимой и летом придется ограничивать внутренних потребителей.

А если станции заработают, то отключений можно будет избежать, и Крым впервые перестанет быть зависимым от поставок электричества как с материковой Украины, так и из соседней России.

Курортный сезон на том же уровне

Еще один вопрос, от которого зависят тысячи крымских семей – каким будет курортный сезон в 2018 году. По данным подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма, с января по ноябрь 2017 года на полуострове отдохнуло 5 миллионов 180 тысяч 500 туристов, что на 3,7 % человек меньше за аналогичный период прошлого года.

В то же время эксперты довольно скептически оценивают правдоподобность такой статистики. Так, глава организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов считает, что в 2017 году полуостров посетило максимум 2,5 миллиона туристов.

«Официальные цифры всегда надо делить на 2 или 3. Так было и в 2000-е, и в 90-е. Все просто считается, посмотрите данные аэропорта официальные. В 2017 году они обслужили порядка 5 миллионов в обе стороны. Паром – порядка пяти миллионов в обе стороны. Получается 10 миллионов в обе стороны, а в одну – порядка 5-6 миллионов. А мировая практика говорит, что от общего пассажиропотока туристами могут быть до 50 процентов», – аргументировал Александр Бурдонов свое мнение в комментарии Крым.Реалии.

По его прогнозам, курортный сезон в 2018 году будет примерно таким же, как в предыдущем, и вряд ли число туристов превысит 2,5 миллиона человек.

Эксперт считает, что для привлечения большего количества туристов властям нужно предпринять ряд мер – в первую очередь собрать достоверную информацию о качестве и цене объектов размещения.

Значительно увеличить количество туристов, по заявлениям российских властей, позволит ввод в эксплуатацию «Крымского моста». Но в 2018 году крымчане точно не ощутят этого эффекта, даже если транспортный переход построят вовремя. Запуск моста, по официальной информации, запланирован аж на середину декабря 2018 года. И, соответственно, почти весь год туристы из соседней России будут посещать Крым только на пароме или самолете.

Иван Путилов, «Крым.Реалии»