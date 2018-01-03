Поклонская требует уголовных дел в отношение участников факельных шествий в Киеве

Поклонская намерена обратиться к Генпрокурору России с требованием возбудить уголовные дела против участников факельных шествий в Киеве.

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская намерена обратится в Генеральную прокуратуру России с требованием возбудить уголовные дела против организаторов и участников традиционных факельных шествий 1 января в Киеве на день рождение лидера украинских националистов Степана Бандеры. По мнению экс-прокурора данные мероприятия являются «пропагандой нацизма». В тоже время она обвиняет правозащитные организации в «двойных стандартах». Об этом она написала на свой странице в Facebook.

«Наблюдая за позорным молчанием правозащитных организаций, в том числе международных, которым непременно надо «найти» нарушение прав человека в российском Крыму, первым моим запросом в этом году станет требование во все компетентные органы, в том числе Генеральному прокурору РФ, об инициировании уголовного преследования в отношении прихвостней гитлеровских палачей, прославляющих нацистских преступников ОУН-УПА – «бандеровцев». На их совести убийства больше миллиона людей различных национальностей, в том числе русских, украинцев, поляков, евреев и других», – пишет она своем сообщении.

Мотивирует свое обращение Поклонская ссылкой на «наследие великой победы» и недопустимости, по ее мнению замалчивания Холокоста и других нацистских преступлений Второй Мировой войны, в котрых

«Мы – наследники Великой Победы. Мы не имеем права молчать, забыв Холокост, Волынскую резню, Хатынь, Бабий Яр и другие ужасы войны. Позорная кучка радикалов на факельном шествии С. Бандеры на захваченной хунтой Украине является демонстрацией беззакония и глумления над памятью о войне, над русскими, украинцами, поляками, евреями…» – написала Поклонская.

Наблюдая за позорным молчанием правозащитных организаций, в том числе международных, которым непременно надо "найти" нар… Опубліковано Натал'єю Поклонською 2 січня 2018 р.

По мнению Поклонской покровительство нынешней «так называемой «власти» в Украине оставляет безнаказанным преступления той самой «кучки» и «бандеровских прихвостней» против украинского народа. Особый упор в своем сообщение Наталья Поклонская делает на события 2 мая 2014 года в одесском доме профсоюзов, где случилась страшная трагедия и погибли люди и войну на Донбассе. Во всех этих трагедиях Поклонская обвиняет Украинские власти. Она полагает, что за все эти преступления рано или поздно «придется ответить».

«Надеюсь, 110-ю годовщину главаря ОУН С. Бандеры все его «прихвостни» будут «отмечать» в камерах, где и должны находиться за свои сегодняшние злодеяния перед украинским народом», – написала она в заключении своего поста.

«Гуляй Поле» напоминает, что Наталья Поклонская видит смысл свой жизни в том, что бы сделать счастливыми других людей.

На протяжении последнего года политик часто вела активную информационную кампанию против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», который повествует об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская выступала против выхода картины в прокат, поскольку считает ее оскорбляющей чувства верующих (российский император был причислен к лику святых как страстотерпец в 2000 году).

«Гуляй Поле»