Свержение режима аятолл может стать судьбоносным не только для Ирана.

Сейчас господство клерикалов в мусульманский странах кажется привычным и естественным, пишет Игорь Эйдман на своей странице в Facebook. Однако еще недавно все было по-другому. Начиная с кемалистской революции в Турции 1918-23 годов многие страны Востока шли по пути секуляризации и вестернизации, а наиболее популярными идеологиями там были не исламизм, а национализм, этатизм и социализм (как и в тогдашней Европе).

Иранская исламская революция 1978-1979 годов стала началом клерикальной волны в мусульманском мире. Ультраконсервативная реакция на вестернизацию, мода на исламский радикализм быстро перекинулась из шиитского Ирана на многие суннитские страны (сунниты, конечно, такую преемственность не признают, но мы-то помним с чего там все началось). За сорок лет эта реакционная волна дошла до своего пика, которым стало создание ИГИЛ. Последние события в Иране могут стать началом отката, обратного тренда от исламизации к секуляризации, который перекинется и на другие, в том числе суннитские страны.

Начало конца исламизма?Свержение режима аятолл может стать судьбоносным не только для ИранаСейчас господство клерикал… Опубліковано Игорем Эйдманом 2 січня 2018 р.

Конечно, нынешние протесты в Иране возможно будут подавлены. Но исламистский режим там все равно обречен. Прогресс не остановить. Иранская, турецкая, даже египетская городская молодежь в последние годы активно выступает против клерикализма. А значит в этих странах у него нет будущего.

Государство за последнюю пару сотен лет стало секулярным в Европе, обоих Америках, Дальнем Востоке. Клерикальная реакция сейчас активна в основном в исламском мире и России. Но рано или поздно и в этих странах религия перейдет от попыток политического и морального доминирования к скромной роли поставщика поводов для семейных застолий и костюмированных детских праздников.

Игорь Эйдман, Facebook