Тука рассказал, как помогают освобожденным заложникам

МинВОТ решает вопросы с работой и жильем для 26 гражданских лиц вызволенных из плена в ОРДЛО.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о перечне первоочередных проблем, с которыми столкнулись освобожденные из плена люди. Об этом он рассказал в эфире 112 Украина, передает «Depo.Донбасс».

«Те, кто попал в плен из-за своей проукраинской позиции, вернуться в оккупацию не могут, а здесь у них ничего нет… На первом месте вопрос – это жилье, на втором – работа», – сообщил Тука.

Он отметил, что сейчас в министерстве планируют собирать данные о профессионализме этих людей, однако он отметил, что проблем с трудоустройством у них не будет.

«Это люди интересных уровней: электросварщик, строитель, повар. Я уверен, что для этих людей мы быстро найдем работу», – сказал Тука.

Другая проблема – с жильем. По словам заместителя министра, практически у всех освобожденных родственники и друзья остались на оккупированных территориях, то есть альтернативы переезду в Киев у них нет.

«Нужно будет решать с Киевской городской госадминистрацией вопрос обеспечения общежитиями этих людей. Возможно даже, нам удастся в министерстве привлечь часть средств, которые предусмотрены Госбюджетом для поддержки политзаключенных… и предоставить этим гражданским, которые освобождены с оккупированных территорий, дополнительную финансовую помощь», – отметил Тука.

Он также уточнил, что речь идет именно о 26 освобожденных пленных из числа гражданских. В отношении военнослужащих он не имеет информации, потому что ими занимается Минобороны.

«Гуляй Поле» напоминает, что в настоящее время идут переговоры относительно второго этапа обмена пленными. Стали известны имена некоторых украинских граждан остающихся в плену у боевиков ОРДЛО. Серьезные опасения вызывает состояние их здоровья.

«Depo.Донбасс»