В Сирии перед Новым годом погиб экипаж боевого вертолета

Минобороны России только сегодня подтвердило гибель летчиков.

«Подтверждена информация авиакатастрофе российского вертолета в Сирии в канун Нового года. По сообщениям на специализированном форуме, 31 декабря вертолет Ми-24 задел над линию электропередач и потерпел катастрофу при сопровождении конвоя вблизи города Зара (провинция Хама). В аварии погибли два члена экипажа: майор Артем Николаевич Кулиш и еще один член экипажа с фамилией Матвеев (полное имя в настоящее время неизвестно)», – говорится в сообщение CIT.

Подтвердились сообщения о крушении вертолёта ВКС РФ в Сирии. По информации на одном из профильных форумов, 31 декабря ве… Опубліковано Conflict Intelligence Team 2 січня 2018 р.

Территория, где произошла авария является частью анклава, контролируемого повстанцами, на границе с провинциями Хама и Хомс. Этот анклав включен в «зону эскалации», согласованную во время мирных переговоров в Астане. В настоящее время неизвестно, сопровождает ли вертолет гуманитарный конвой или боевое подразделение.

Анатолий Несмиян известный, как пророссийский блогер Эль-Мюрид одни из первых подтвердил гибель российского экипажа.

«Подтверждается информация с катастрофой российского летательного аппарата в Хаме. Это не самолет, а вертолет, потерпел крушение вблизи города Зара. О погибших пока неизвестно, однако на нем были помимо летчикв несколько российских офицеров. В районе действуют боевики, поэтому поиски затруднены», – сообщил Эль-Мюрид в свое блоге на ЖЖ.

До сегодняшнего дня Министерство обороны России отмалчивалось не подтверждая и не опровергая информацию о гибели экипажа российского экипажа в Сирии. До сих пор не озвучены официальные обстоятельства гибели летчиков, в частности не известно какой конвой сопровождал вертолет.

«При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли», – предает сегодня «Интерфакс» сообщение Минобороны России.

Ранее было известно, как минимум, о трех инцидентах с российскими военными вертолетами в Сирии.

1 августа 2016 года в провинции Идлиб в результате обстрела с земли был сбит возвращавшийся на авиабазу Хмеймим военно-транспортный вертолет Ми-8. В апреле 2016 года у города Хомс разбился российский вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В ноябре 2015 года в Сирии в ходе спасательной операции по поиску летчиков сбитого ВВС Турции Су-24 был подбит с земли вертолет Ми-8.

Кроме того, в июле 2016 года сообщалось, что боевики сбили из американского противотанкового комплекса сирийский вертолет Ми-25, который пилотировал российский экипаж.

«Гуляй Поле»