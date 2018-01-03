США в ожидании «бури»

Новый год Трампа: попытка развалить расследование российского вмешательства в президентские выборы прошлого года, «дамоклов меч» импичмента и проблемы внешней политики.

Когда Президент США Дональд Трамп сбежал на праздники в свой особняк с частным клубом в Палм-Бич, штат Флорида, он покинул Вашингтон, округ Колумбия, на пределе. Очевидно, что Трамп и его сильные союзники в Конгрессе – которых у него больше, чем можно было бы ожидать – полны решимости подорвать то, что должно было стать независимым юридическим расследованием того, что Трамп и его кампания вступили в сговор с Россией в своих попытках одержать победу над Хиллари Клинтон в 2016 году, пишет Элизабет Дрю на страницах «Project Syndicate».

Если сравнивать, поведение лагеря Трампа по отношению к Специальному прокурору Роберту Мюллеру и ФБР, помогающему расследованию Мюллера, то поведение Ричарда Никсона и его помощников по отношению к следователям Уотергейта выглядит сдержанным и почтительным. Несмотря на то, что Никсон уволил первого независимого прокурора Арчибальда Кокса, в печально известной “Резне в субботний вечер”, и был назначен другой, Никсон в конечном итоге ушел в отставку, чтобы не подвергнутся импичменту Палаты Представителей и осуждению сената. (В этом случае, ему пришлось бы уйти с поста без высокой пенсии).

Как ни странно, Трамп и его советники, видимо не извлекли уроки из современной истории. Уволив директора ФБР Джеймса Коми, Трамп участвовал в назначении специального адвоката. В настоящее время неизвестно, будет ли предпринята попытка импичмента. Но большинство наблюдателей полагают, что ключевые республиканцы из Палаты Представителей, где могла бы быть инициирована процедура импичмента, полностью поддерживают Трампа, главным образом из страха перед его лояльной базой (около трети страны, сосредоточенной во многих избирательных округах).

Это может измениться, если демократы возглавят Палату на промежуточных выборах в ноябре следующего года. Но, даже если бы демократы одержали победу в обеих палатах Конгресса, они, вероятнее всего, не смогли бы собрать большинство в две трети, необходимое для обвинения Трампа в Сенате.

Трамп явно опасается, что Мюллер найдет основания для его обвинения. Одна из значительных вероятностей заключается в том, что президенту будет предъявлено обвинение в препятствии правосудию – как из-за правонарушения, являющегося причиной для импичмента, так и преступления. Уголовное обвинение в препятствии правосудию требует доказательства обвинения, но систематические попытки Трампа повлиять или прекратить расследование, предполагают, что он опасается того, что окажется в уязвимом положении. Вопрос о том, может ли президент быть обвинен, остается нерешенным; но, если Мюллер полагает, что президенту не должны предъявляться обвинения, он должен представить свои обвинения Палате, которая затем примет решение об инициации импичмента.

Трамп намерен препятствовать обоим результатам, и он явно обеспокоен тем, что может потерпеть неудачу. Но проблемы с законом могут быть не только у Трампа. Мюллер вел свое расследование дисциплинировано и крайне конфиденциально, без утечек; но многие предполагают, что зятю Трампа, Джареду Кушнеру, будет предъявлено обвинение.

Это может объяснить, почему Трамп замахивается на то, на что Никсон никогда бы не осмелился, пытаясь оклеветать как Мюллера, так и ФБР. До сих пор оба пользовались двухпартийным уважением. Но Трамп был раздражен предупреждениями, которые он получил о том, что увольнение Мюллера вызовет политическую бурю. (Так как Заместитель генерального прокурора Род Розенштейн должен дать указание об отставке Мюллера, но он сказал, что не видит для этого оснований, Трамп должен был бы сначала уволить Розенштейна, что выглядело бы слишком похоже на Резню в субботний вечер, поворотный момент в президентстве Никсона.) Таким образом, поднимая вопросы о неприкосновенности Мюллера и ФБР, Трамп и его союзники пытаются создать почву для публичной отставки, независимо от того, что представил бы Мюллер в своих отчетах.

Это было ужасное зрелище. Трамп разоблачает ФБР в своих твитах и ​​других заявлениях. Его правые союзники в Палате представителей (еще более пристрастные, чем Сенат) подвергли нового директора ФБР Кристофера Врей враждебному допросу на различных сенатских слушаниях. Они также допрашивали заместителя директора Эндрю Маккейба – который был близок к Коми и мог бы проверить его утверждения о том, что Трамп пытался убедить его ограничить расследование – в течении восьми и девяти часов за один раз.

Издевательства над руководителем Министерства юстиции и чиновниками ФБР комитетами Палаты представителей были беспрецедентны со времен антикоммунистической охоты на ведьм в 1950-е годы. Эта стратегия направлена ​​на то, чтобы принуждать к увольнению или переназначению проблемных должностных лиц ФБР и юстиции. К сожалению, это имеет определенный успех. Как сообщается, Маккейб уйдет в отставку в 2018 году, а недавний опрос показал значительное снижение, за последние шесть месяцев, общественной поддержки расследования Мюллера.

Это то, что имеет капитал на грани. Никто не может быть уверен в том, что Трамп не предпримет каких-либо драматических действий – будь то связанных с международными вопросами или Российским расследованием – во время своего пребывания в Палм-Бич. В то время как Трамп продолжает поддаваться на уговоры Владимира Путина (бывший офицер разведывательной службы США Джеймс Клэппер недавно заметил, что Путин, бывший агент КГБ, является примером отличной офицерской работы в том, как он обходится с Трампом), отношения США с Россией ухудшаются.

Обе стороны предпринимают шаги, углубляющие двустороннюю напряженность. Российские подводные лодки прочесывают дно Атлантического океана, вблизи жизненно важных Западных коммуникационных кабелей, что подразумевает риск серьезного ущерба для экономики и образа жизни США и Европы. В ответ, НАТО планирует создать новый командный центр по наблюдению за такой деятельностью. Также, российские военные самолеты подлетают слишком близко к самолетам НАТО.

Более того, администрация Трампа недавно объявила, что разрешит продажу летального оборонительного оружия в Украину, чтобы противостоять там российской агрессии – шаг, который, по словам России, приведет к еще большему насилию. Но есть еще Северная Корея, с которой, по словам некоторых отставных военных чиновников, война вполне вероятна.

Трамп известен как вспыльчивый и импульсивный, но до сих пор его основные советники его сдерживали. Они упорно над этим работают, пытаясь избежать принятия мер или говорить ему то, что могло бы его расстроить. Недавно Washington Post сообщила, что докладчики его разведывательной службы избегают говорить о России.

Но существует понимание того, что созвездие должностных лиц внешней политики и разведки, окружающее Трампа, скоро изменится. Предполагается, что в начале 2018 года госсекретарь Рекс Тиллерсон будет заменен более воинственной фигурой. Массовый уход сотрудников Белого дома начался из-за недовольства как с их стороны, так и со стороны Трампа. Даже если мы проведем праздники относительно спокойно, очевидно, что 2018 год будет неспокойным.

Элизабет Дрю, «Project Syndicate»