Озвучены сроки разрешения конфликта на Востоке Украины

Конфликт на Донбассе закончится раньше, чем это было в тех же Нагорном Карабахе или Колумбии. В Минской группе считаю, что конфликт на Донбассе разрешится менее, чем за 25 лет.

Такое мнение в интервью «5 каналу» выразил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук.

«На мой взгляд, никакой угрозы войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ», – отметил он.

По словам Евгения Марчука, гибридная война на Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.

«Я думаю, что может быть ситуация урегулирована на Донбассе и значительно раньше. Непросто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах, Северная Ирландия – 20 лет, Колумбия – 50 лет, Палестина… Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирландии похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством», – сказал он.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

«Потому что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько крупных важных мировых соглашений, обеспечивающих баланс и стабильность. Вышла из договора об обычных вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум», – пояснил он.

«Гуляй Поле» напоминает, что озвучены имена остающихся в заложниках в ОРДЛО и сейчас ведутся переговоры о втором этапе обмена пленными.

«Гуляй Поле»