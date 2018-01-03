Последние 4 года войны Кремля с Украиной отбросили Россию на 30 лет назад

К вопросу о геополитических апориях.

1 января, как мы знам, была новость, что Резервный фонд РФ исчерпан и закрыт (хотя в самой России для сохранения лица это назвали просто присоединением к Фонду национального благосостояния), пишет Олеся Яхно-Белковская на своей странице в Facebook. Теперь дефицит госбюджета в случае падения доходов будет финансироваться из Фонда национального благосостояния.

К вопросу о геополитических апориях1 января, как мы знам, была новость, что Резервный фонд РФ исчерпан и закрыт (хотя … Опубліковано Olesya Yakhno-Belkovskaya 2 січня 2018 р.

Собственно, о стремительных темпах исчерпания Резервного фонда, в том числе из-за санкций, касающихся банковского сектора, даже российские экономисты говорили еще в начале 2017-го. Неутешительные прогнозы есть и по поводу Фонда нацблагосостояния. Но изоляционизм, согласно рос пропаганде, «перспективный». А по факту — потеря перспективы страны из-за стратегической ошибки действующей российской власти.

Я тут недавно перечитывала апории Зенона, так вот в процессе геополитических гонок в пространстве и времени Россия прошла путь от догоняющего к угоняющему, ошибочно решив, что это переведет ее в статус обгоняющего. Вышло наоборот — попадание в ситуацию недогоняющего, в смысле дисквалификация. Рано или поздно, придется возвращаться в начало — в состояние догоняющего, только с гораздо большим отставанием.

Последние 4 года политики Кремля отбросили Россию, если говорить об экономике и степени влияния на процессы (не в качестве угрозы, от которой все шарахаются, а в качестве позитивного фактора), примерно на 30 лет. Последующее поколение российских политэлит, и я в этом уверена, признает ошибочность политики, проводимой рос властью, начиная с 2014 года.

Олеся Яхно-Белковская, Facebook