За неделю объявлено подозрение десятку боевиков «ДНР»

Всего в 2017 году полиция Донецкой области разоблачила более 300 боевиков, из них 240 задержаны, 61 – установлены и объявлены в розыск.

В течение минувшей недели полиция Донецкой области объявила о подозрении десяти боевикам. Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Как отмечается в сообщении, среди задержанных — командир танкового батальона «армии «ДНР», представитель «казачьего» бандформирования и пособник террористов, который участвовал в захвате предприятий в Бахмуте. Ранее, 26 декабря пограничники задержали «полицейского ДНР», который ехал получать загранпаспорт в Мариуполь.

В полиции сообщают, что большинство из задержанных были обнаружены в освобожденных городах – Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецке. Двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения.

«Сейчас полиция проверяет криминальное прошлое каждого из бывших участников НВФ «ДНР». Всем десяти боевикам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)», – говорится в сообщении.

«Гуляй Поле»