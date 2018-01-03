В России задумались о разработке собственной криптовалюты

С помощью «крипторубля» российские власти надеются смягчить последствия санкция для России, сделав экономику менее зависимой от влияния финансовой системы США.

Российский президент Владимир Путин приказал правительственным учреждениям разработать «крипторубль». Об этом Financial Times сообщили неназванные московские чиновники, передает «Голос Америки».

Криптовалюта позволит проводить финансовые операции в рублях и в то же время избегать санкций, которые ограничивают возможности привлекать финансирование, говорится в сообщении.

Россия еще далеко от выпуска «крипторубля», отмечает Financial Times. Однако, государственный «крипторубль» может ограничить возможность правительства Соединенных Штатов влиять на экономику России.

США уже запретили десяткам чиновников правительства России, служащим учреждений и предприятий и сообщников Путина пользоваться финансовой системой США, проводить долларовые операции, пишет The Hill.

Планы России создать криптовалюту объявлены в то время, как регуляторы и законодатели США пытаются постичь эту финансовую технологию, которая сейчас переживает бум. Регуляторы США предупреждают инвесторов, что цифровые валюты подпадают под федеральные финансовые регуляции и призывают осторожно относиться к ним.

Комиссия товарных фьючерсов США предупредила инвесторов, что колебания курсов цифровых валют может добавить неожиданные риски в торговле и контрактов с этим инструментом.

«Голос Америки»